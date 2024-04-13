Tesla'sının güncellemesini kendisi içerideyken başlatan bir TikToker, 40 dakika boyunca içeride mahsur kaldı.

Elon Musk’ın birbirinden ilginç teknolojilerle desteklediği Tesla, hafif kalp krizi geçiren bir adamı acile yetiştirmesiyle gündeme gelmişti. Bu sayede dikkatleri üzerine çeken şirketin geçmişte gündeme gelme sebepleri oldukça ilginçti. Donduğunda açılmayan kapılar, ekstrem soğuk ve sıcaklarda arabanın garip davranması gibi durumlar söz konusuydu.

Şimdiki olay da bunlara oldukça benzer. Brianna Janel isimli TikTok kullanıcısı, hem iş görüşmesini tamamlayacağı hem de verdiği yemek siparişini bekleyeceği için Tesla’sının yazılım güncellemesini beklemeye karar verdi. Fakat görüşmesini tamamlamış olmasına rağmen kendisi, Tesla’nın içinde mahsur kaldı.

Tesla güncelleme yaparken kapılar açılmıyor.

Tesla’nın kullanım kılavuzunda kullanıcılar için pek çok güvenlik özelliğinden bahsediliyor. Bu özelliklerden bazılarının güncelleme sırasında devre dışı kaldığını belirten kılavuz, yine güncelleme sırasında kapıların veya pencerelerin açılmasının araca zarar verebileceğini belirtiyor. Fakat söz konusu zararın tam olarak ne olabileceği söylenmemiş.

6 yıldır Tesla kullanıcısı olduğunu belirten Janel, ilk defa aracın içindeyken güncellemeyi başlatmış. Günün sonunda aracından sağ salim çıkan Tiktoker, 40 dakikalık güncelleme boyunca içeride kaldı ve aracın içi de 46 dereceye kadar yükseldi. Janel, Tesla’sını hâlâ sevmeye devam etse de diğer Tesla sahiplerine, araçlarını içerideyken değil; gece güncellemelerini söyledi.

Kendisi, araca potansiyel bir zarar vermemek için kapı veya pencereyi açmadığını belirtti. Tabii durum gittikçe uzasaydı bunu bir noktada yapacaktı. Siz ne düşünüyorsunuz?