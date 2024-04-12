Tam Otonom Sürüş özelliğinin 1 Nisan'da ABD'deki tüm Tesla'lara açılmasının ardından bir kullanıcı, ertesi gün özelliğin hayati önemini gösterdi.

Daha önce teknolojik aletlere başta pek çok kez “Ne işe yarayacak bu?” dendiğini ve zamanı geldiğinde bu aletlerin hayati açıdan kritik rol oynadığını gördük. Bunun medyada en çok öne çıkan örneği de şüphesiz Apple Watch modelleridir. Zira bu akıllı saatler, çok kez kullanıcıları için sağlık görevlilerini çağırmış ve hayat kurtarmıştı.

Şimdiyse benzer bir olay, bu sefer Tesla ile karşımızda. 1 Nisan’da aniden kötüleştiğini söyleyen Tesla sahibi MaxPaul Franklin,

Araç sahibi, hikâyesini X üzerinde paylaştı.

Söz konusu açıklama şu şekilde:

“1 Nisan'da Tesla, Amerika'daki tüm Tesla araçları için Tam Otomatik Sürüş özelliğinin kilidini açtı. Acil bir durumda, ertesi sabah saat 2.00'de, insülin pompamdaki bir arıza nedeniyle kendimi şiddetli dehidrasyon ve 670 kan şekeri seviyesi ile boğuşurken buldum. Fazla zamanım olmadığından yardım için Model Y'ye yöneldim. Yeni Tam Otonom Sürüş özelliğini direksiyon kolonu sapına basit bir çift tıklamayla devreye soktuğumda, sonuçlar beni hayrete düşürdü. Araba, herhangi bir müdahale olmaksızın, evimden VA Acil Servise kadar olan 13 millik (aşağı yukarı 21 km) yolculuğu sorunsuz tamamladı ve varışta arabayı otonom olarak park etmeyi ve acil tıbbi yardım almamı sağladı. Hafif bir kalp krizi geçirmeme rağmen, egzersiz rejimimde hiçbir kısıtlama olmaksızın hastaneden ayrıldım; bu, aracın ve Amerika'daki 1 numaralı VA'nın sağladığı hızlı ve etkili müdahalenin bir kanıtıdır. Porsche, Mercedes, BMW, Acura ve Cadillac gibi lüks araçların da sahibi olarak Tesla'yı tartışmasız bir şekilde bugün otomotiv inovasyonunun zirvesi olarak görüyorum. Kritik anlarda hayat kurtaran yetenekleri, üstünlüğünü vurguluyor. Geleneksel araçlardan Tesla'nın Tam Otonom Sürüş işlevselliğine geçiş, temel bir telefondan akıllı telefona geçmeye benziyor. Güneş enerjisiyle çalışan bir evin sakini olarak, son 7000 mil boyunca enerji maliyeti minimum düzeydeydi, yaklaşık 1000 $ tasarruf ettim. Ulaşımdan daha fazlası olan teknolojiyi ilerletme konusundaki çılgın ve dengesiz liderliği için Elon Musk'a şükranlarımı sunuyorum. Elon'un "yelpazedeki" yerini paylaşan biri olarak, onun mükemmellik ve yeniliğe olan bağlılığını özellikle takdir ediyorum. Dünyamızı ve kişisel olarak beni derinden etkiledi. Teşekkürler Tesla ve teşekkürler Charles George VA Tıp Merkezi ekibi!”

Elon Musk’tan da MaxPaul’a cevap geldi:

“Tesla FSD'nin yardım için orada olmasına ve kendinizi iyi hissetmenize sevindim!”

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