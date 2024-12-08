Sel baskınında ya da karşınıza çıkan bir su birikintisinde “Arabam acaba bu sudan güvenle geçebilir mi?” diye düşünüyorsanız sorunuza cevap verelim.

4x4 araçlar, konumuza dahil değil çünkü onların tabii ki izin verdiği derinlik daha fazla. Hatta bazı 4x4 araçlara su derinliği algılama teknolojisi bile var.

Bu yüzden de biz normal binek araçlarımız için en güvenilir olan derinliğe bakalım ve onda da kalalım.

Su geçiş derinliği nedir?

Aracın motoruna veya diğer kritik parçalarına zarar vermeden geçebileceği maksimum su derinliği için “su geçiş derinliği” kavramı mevcut.

Bu değer genellikle aracın hava alım noktasının yüksekliğine ve elektronik bileşenlerinin suya dayanıklılığına bağlı oluyor.

4x4 olmayan araçlar için maksimum su geçiş derinliği ne?

Genel bir kural olarak, 4x4 olmayan standart otomobiller için güvenli su geçiş derinliği, tekerlek göbeklerinin seviyesini aşmamalı.

Bu da yaklaşık 10-15 cm’lik bir su derinliğine denk geliyor. Bu seviyenin üzerindeki sular, motorun hava alım sistemine su girmesine neden olabiliyor ve bu da ciddi motor hasarları demek.

Ancak modern birçok arabanın su geçirmeme özelliği olduğu için bu rakam 30 cm’e kadar çıkabiliyor. En doğrusunu nereden bileceksiniz? Tabii ki aracınızın kullanım kılavuzundan. Ama siz siz olun 15 cm’i aşmamaya özen gösterin. Bırakın su orada, siz başka yerde olsun. Riske değmez!

Neden bu kadar önemli?

Su, aracın bileşenlerine zarar vererek aracın akü ve sigorta kutusu gibi elektrik aksamlarında da arızalara neden olabilir. Motorun hava alım sistemine su girmesi durumunda ise "hidrolik kilit" adı verilen durum oluşuyor ve bu da motorun ciddi şekilde zarar görmesine yol açıyor.

Geçmeye karar mı verdiniz? O zaman su geçişi öncesi dikkat edilmesi gerekenleri bilmelisiniz.

Önünüzdeki derinliğin ne kadar olduğundan emin olmanız gerekir. Bunun için de sopa benzeri bir araç kullanabilirsiniz. Eğer derinlik tekerlek göbeklerini aşıyorsa geçişten kaçının.

kullanabilirsiniz. Eğer derinlik tekerlek göbeklerini aşıyorsa geçişten kaçının. Hazır sopayı sokmuşken su altındaki zeminin çamur, kum veya gevşek taşlarla kaplı olup olmadığını da kontrol edin. Gevşek zeminler, aracın kaymasına veya batmasına neden olabilir.

kaplı olup olmadığını da kontrol edin. Gevşek zeminler, aracın kaymasına veya batmasına neden olabilir. Suda akıntısı varsa geçişin daha riskli olacağını da unutmayın çünkü güçlü akıntılar aracınızı sürükleyebilir.

Peki geçiş sırasında ne yapmanız gerekiyor?

Suya yavaşça girin ve sabit hızda ilerleyin . Ani hızlanma veya yavaşlamalardan kaçının. Suyun egzoz borusuna girmemesi için aracın durmasına izin vermeyin.

. Ani hızlanma veya yavaşlamalardan kaçının. Suyun egzoz borusuna girmemesi için aracın durmasına izin vermeyin. Motor devrini yüksek tutun.

yüksek tutun. Eğer lastiklerin yolla teması kesilirse fren yapmayın ve sadece ayağınızı gazdan çekerek direksiyonu düz tutun ve tutuşun geri gelmesini bekleyin.

ve sadece ayağınızı gazdan çekerek direksiyonu düz tutun ve tutuşun geri gelmesini bekleyin. Sudan çıktıktan sonra, frenlerinizi kurutmak için hafifçe basarak kısa mesafede sürün.

Unutmayın ki tedbirli olmak her zaman en iyi yol arkadaşınızdır.

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