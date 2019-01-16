Araya Giren Türk Dizilerinin Ekrana Döneceği Tarihler

İzleyicilerin hiç beklemediği bir anda, hemen hemen bütün dizilerin araya girmesi sonrasında geri dönüş tarihleri belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde, TRT'de yayınlanan diziler dışında bütün yapımlar beklenmedik bir anda yayın hayatına ara vermişti. İzleyicileri oldukça şaşırtan bu gelişmenin sebebi ise yeni yıla girilmesi nedeniyle, yapımcılar ile firmalar arasındaki reklam anlaşmalarının yenileniyor olmasıydı.

Dizi izleyicileri için güzel haber en sonunda geldi. Buna göre sezon finali tadında, izleyicileri merakta bırakacak bölümlerle araya giren diziler 21 Ocak'tan itibaren yayın hayatına dönüyor.

Dizilerin Yayın Tarihleri