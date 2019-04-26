Yeni bir araştırmaya göre arka koltukta oturan yolcular, ön koltuklarda oturan yolculara kıyasla çok daha büyük risk altında yolculuk ediyorlar.

Teknolojideki gelişmeler her alanda eşit olarak ilerlemiyor, görünüşe bakılırsa bu durum otomobil yolcuları için de aynı.

Otoban Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından hazırlanan raporda, yeni güvenlik önlemlerinin daha çok ön koltuklarda oturan yolcuları merkezine aldığı ve ön koltuklarda yolculuk etmeyi, arka koltuklarda yolculuk etmekten daha güvenli hale getirdi.

Ön koltuklarda oturan yolcular emniyet kemerleri, baş boyun destekleri, öne bakan hava yastıkları, yan destek hava yastıkları gibi özelliklerle korunuyor. Arka koltuklardaki güvenlik önlemleri ise genelde tek bir emniyet kemeri ile kısıtlı oluyor.

IIHS raporuna göre ön kemerlerin kendileri bile arka koltuklarda kullanılan kemerlerden daha güvenli ve sağlam. Çaprazlama gelen ve yolcuların göğsüne uygulanan baskıyı azaltan şeritler, bazı arka koltuk kemerlerinde bulunmuyor.

Arka koltuktaki yolcuların hayatını kaybettiği ya da yaralandığı 117 kaza vakası üzerinde çalışma yapan IIHS, bu vakaların ana sorumlusunun kemer takmamak olduğunu belirledi. 37 ölümlü vakanın büyük kısmı, kemer kullanılması halinde ölümle sonuçlanmayacaktı.

Araştırmaya göre arka koltuk yolcuları en çok göğüs ve baş bölgesinde oluyor. Vakaların bir kısmında arka koltuktaki yolcular, ön koltuktaki yolculardan daha çok zarar görüyor.

IIHS Başkanı David Harkey, araç paylaşımının arttığı bu dönemde arka koltuk yolcularının güvenliği için adımlar atılması gerektiğini belirtti. Harkey’e göre otomobil üreticileri de arka koltuk güvenliğine daha çok önem vermeli ve daha gelişmiş, daha efektif tasarımlar üretmeli.