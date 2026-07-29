Assassin's Creed Hexe'nin Çıkış Tarihine Yönelik Kötü Haber (Uzun Süre Daha Bekleyeceğiz Gibi)

Assassin’s Creed serisinin merakla beklenen yeni oyunu Hexe için gelen son sızıntılar, oyunu görmek için henüz önümüzde uzun bir takvim olduğunu gösteriyor.

Ubisoft’un bir süredir merakla beklenen oyunu Assassin’s Creed Hexe cephesinden oyuncuları üzecek haberler gelmeye devam ediyor. Oyun dünyasının güvenilir bilgi sızdırıcılarından NateTheHate, X üzerinden yaptığı açıklamada, yapımın çıkış takvimine dair önemli bir iddiada bulundu. Sızıntıya göre oyun, en erken 2027 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülebilecek. Bu iddia, daha öncelerde ortaya çıkan "oyunun 2027 tatil dönemine ertelenebileceği" iddialarıyla da tam olarak örtüşüyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Geliştirme sürecine dair resmî kanallardan alınan son bilgiler ise projenin mutfağında bazı çalkantıların yaşandığına işaret ediyordu. Ubisoft bünyesinde yürütülen çalışmalarda oyun direktörünün şirketten ayrıldığı ve projenin 50 kişiden oluşan geliştirici ekibini kaybettiği açıklanmıştı. Yaşanan bu kadro kayıplarının ardından sektör kaynakları, Ubisoft’un oyunu tanıtmak veya resmî duyurusunu yapmak için acele etmeyeceğini düşünüyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Assassin's Creed Hexe, 2027'nin sonuna ertelenmiş olabilir

Tüm bu erteleme iddialarının yanında, oyunun içerdiği mekaniklere dair çeşitli detaylar da kulislere sızmış durumda. İddialara göre Assassin’s Creed Hexe, serinin son dönemdeki devasa açık dünya yapılarından biraz farklılaşarak açık dünya unsurları barındıran ancak daha çok çizgisel bir deneyim sunacak. Yapımda doğaüstü yeteneklere sahip tek bir kadın ana karakterin yer alacağı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra oyunda, Assassin’s Creed Syndicate’in Jack the Ripper DLC’sinden hatırlayabileceğimiz bir "Korku Sistemi" mekaniğinin kullanılacağı da söylentiler arasında. Son derece heyecan uyandıran bir diğer sızıntı ise serinin efsanevi karakteri Ezio Auditore’nin oyunda bir şekilde geri döneceği yönünde ancak tüm bu teknik ve hikâye detaylarının geliştiriciler tarafından henüz resmî olarak doğrulanmadığını belirtelim.