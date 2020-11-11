Assassin's Creed Valhalla, Yüzde 91 İndirimle Satıldı

Ubisoft'un yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla, Norveç'te ilginç bir olayla gündeme geldi. Ubisoft Connect üzerinden oyuna erişmek isteyen bazı kullanıcılar, Assassin's Creed Valhalla'nın yüzde 91 indirimle satıldığını gördüler. Olayın bir hata olduğu düşünülürken Ubisoft, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Ubisoft, merakla beklenen yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla'yı resmen yayınladı. Oyun an itibarıyla Xbox, PlayStation ve PC platformları için satın alınabiliyor. Ancak çiçeği burnunda olan oyun, Norveç'te çok ilginç bir gelişmeye sahne oldu. Meydana gelen sistemsel bir hata, oyunun yüzde 91 indirime girerek satılmasına yol açtı.

Şahin gözlü bir Reddit kullanıcısı, "Ubisoft Connect" isimli uygulama üzerinden Assassin's Creed Valhalla'nın listelemesini gördü. Ancak garip olan şey, oyunun yüzde 91 oranında indirimle satışa sunulmasıydı. Normal koşullarda Norveç para birimiyle 1.199 krona (133 dolar) satılması gereken oyun, ilginç bir şekilde 109,99 krona (12 dolar) satışa sunulmuştu.

Ubisoft'ta meydana gelen hata, işte böyle görünüyordu

Yaşananların bir hata olduğu aşikardı. Çünkü şirket, durumu fark ettikten kısa bir süre sonra bu hatayı düzeltti ve oyun yeniden 133 dolar karşılığında satışa sunuldu. Ancak Assassin's Creed Valhalla, bu süreç içerisinde bazı oyuncular tarafından da satın alınmıştı. Kullanıcılardan gelen açıklamalara göreyse konuyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadı. Oyuncular, sadece 12 dolara satın aldıkları Assassin's Creed Valhalla'ya sahip oldular.

Bu arada, yaşanan hata Assassin's Creed Valhalla'nın sadece Ultimate Edition sürümünü içeriyordu. Kullanıcıların ifadelerine göre oyunun Standard ve Gold Edition sürümlerinde herhangi bir indirim yoktu. Ubisoft, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken bazı oyuncular, Assassin's Creed Valhalla'nın Viking kültürünü anlattığı için böyle bir şey yapılmış olabileceğini, haliyle bunun stoklarla sınırlı bir kampanya olduğunu ileri sürdüler. Peki böyle bir şey mümkün olabilir mi? Neden olmasın?