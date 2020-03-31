Astro Slide İçin Bir Günde 460.000 Dolar Bütçe Toplandı

Planet Computer tarafından geliştirilen ve sürgülü bir fiziksel klavyeye sahip olan Astro Slide için dün Indiegogo’da bütçe toplama kampanyası başlamıştı. Akıllı telefon için bir günde 460.000 dolar bütçe toplandı.

Planet Computers şirketi geçtiğimiz günlerde sürgülü bir fiziksel klavyeye sahip akıllı telefon Astro Slide’ı tanıtmıştı. Şirket, konsept bir telefon olan Astro Slide’ı üretmek için Indiegogo’da bütçe toplama kampanyası başlatmıştı. Astro Slide’ın üretilebilmesi için gereken fon, şirket tarafından 200.000 dolar olarak belirlenmişti.

Astro Slide için başlatılan bütçe kampanyasında birkaç yüz katılımcının desteği ile kısa sürede 200.000 dolar sınırı aşıldı. Büyük bir ilgi ile karşılanan Astro Slide için 24 saat içinde ise 460.000 dolar bütçe toplandı.

Astro Slide, Planet Computer’ın geliştirdiği ilk fiziksel klavyeli telefon değil. Şirket, 2018 yılında Gemini PDA ve geçtiğimiz yıl Cosmo Communicator isimlerinde iki fiziksel klavyeli akıllı telefon daha geliştirmişti.

Gemini PDA ve Cosmo Communicator’ün ardından gelen Astro Slide’ın öncülerinden en büyük farkı, işletim sistemi tarafında görülüyor. Daha önce Linux tabanlı Sailfish işletim sistemini kullanan şirket, Astro Slide’da Android 10’u kullanmaya karar verdi. Ancak Planet Computers, Bu nedenle telefon çift ön yükleme özelliğine sahip.

Planet Computers, dün yaptığı fon toplama kampanyasının ardından Astro Slide'ın üretimine başlayacak. Indiegogo’daki fon kampanyasında 540 dolar fiyatla Astro Slide ön siparişi veriliyor. Şirket, bir yıl sonra Astro Slide'ları teslim etmeye başlayacak.

Ön sipariş verenlere teslim edilmesinin ardından telefonun perakende satışı başlayacak. Telefonun perakende satış fiyatının 540 dolardan daha pahalı olacağı söyleniyor. Astro Slide’ın perakende satış fiyatı 540 dolardan yüzde 40 daha fazla olabileceği konuşuluyor ki bu da Astro Slide’ın fiyatını 900 dolar seviyelerine getiriyor.

Fiziksel klavyeli Astro Slide'ın tanıtım videosu: