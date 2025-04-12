Asus, 4K çözünürlükte 160Hz ve Full HD modda 320Hz destekli çift modlu yeni oyuncu monitörü ROG XG32UCG modelini tanıttı.

Asus, ROG Strix XG32UCG adını verdiği yeni oyuncu monitörüyle karşımıza çıktı. Hem yüksek çözünürlük isteyenler hem de akıcı bir oyun deneyimi arayanlar için tasarlanan bu model, e-spor tutkunlarıyla AAA oyun severleri ortak paydada buluşturmayı amaçlıyor.

İlk olarak Aralık 2024’te duyurulan XG32UCG, 32 inçlik Fast IPS ekranıyla geliyor. Monitör, 4K çözünürlükte 160Hz yenileme hızı sunabiliyor ama istersen çözünürlüğü düşürüp Full HD moda geçerek 320Hz gibi oldukça yüksek bir hıza da ulaşabiliyorsun. Bu sayede hem görsel kaliteyi hem de akıcılığı tercih etme şansın var.

Tek tuşla 4K’dan FHD 320Hz’e geçiş mümkün

Asus’un “Frame Rate Boost” adını verdiği özel tuş sayesinde, 4K çözünürlük ile Full HD 320Hz modu arasında geçiş yapmak oldukça kolay. Tek bir dokunuşla hangi moda ihtiyaç varsa o seçilebiliyor. Ekran tarafında da işler gayet iddialı: 0.3 ms tepki süresiyle oldukça hızlı, %95 DCI-P3 renk gamı sayesinde de renkler oldukça canlı. HDR10 ve DisplayHDR 400 desteğiyle parlaklık ve kontrast konusunda da tatmin edici. Üstelik AMD ya da NVIDIA ekran kartı kullanıyor olunması da fark etmiyor, AdaptiveSync desteği sayesinde görüntüde yırtılma yaşamadan akıcı bir deneyim elde edilebiliyor.

Bağlantı tarafında DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, 15W güç çıkışı sunan USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. RGB aydınlatma desteği sunan Aura Sync teknolojisi de monitöre entegre edilmiş durumda. Ergonomi özellikleri arasında yükseklik ayarı, eğim ve sağ-sol döndürme desteği bulunuyor. Ayrıca, 100x100 mm VESA desteğiyle duvara monte edilebiliyor.

Monitörde oyuncular için düşünülmüş bazı yapay zekâ destekli özellikler de yer alıyor. Örneğin, AI Crosshair ile nişan almak kolaylaşırken, AI Shadow Boost karanlık bölgeleri otomatik olarak aydınlatarak görüşü artırıyor. Tüm bu ayarlar da klasik ekran menüleriyle uğraşmadan, fareyle kullanabileceğin DisplayWidget Center yazılımı üzerinden kolayca yapılabiliyor. Ürünün Çin'deki satış fiyatı 3.999 yuan, yani yaklaşık 550 dolar. Ancak monitörün global pazarda ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değil.