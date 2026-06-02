ASUS, ROG markasının 20. yılına özel geliştirdiği ürünlere bir yenisini daha ekleyerek ASUS ROG Harpe II Extreme Edition'ı tanıttı.

Computex 2026 fuarı teknoloji harikalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor ve ASUS, efsanevi "Republic of Gamers" (ROG) markasının 20. yılını kutlamak için sınırları zorladı.

Şirket saf lüks ile saf performansı bir araya getiren ROG Harpe II Extreme Edition 20 modelini tanıttı. Sadece bir oyuncu faresi değil, âdeta bir koleksiyon parçası olan bu model, fuarın en çok konuşulan ürünleri arasında.

Şeffaf gövdeye sahip

Tasarımdaki detaylar tek kelimeyle büyüleyici. Fare, arka tarafındaki şeffaf gövdesi sayesinde içindeki 24 ayar altın kaplama mekanik iskeleti gözler önüne seriyor.

Işıltılı ROG logosu ve özel yıl dönümü işlemeleriyle birleşen bu tasarım, ürünü standart bir çevre birimi olmaktan çıkarıp lüks bir sanat eserine dönüştürmüş.

65.000 DPI bulunuyor

Peki bu fare sadece "gösterişten" mi ibaret? Kesinlikle hayır. Cihazın kalbinde, sektörde şu ana kadar duyurulan en yüksek çözünürlüklerden birine sahip 65.000 DPI değerinde yeni ROG AimPoint Pro sensörü yer alıyor. "Kim bu kadar yüksek hassasiyet kullanır ki?" diyebilirsiniz ancak buradaki asıl numara, sensörün sunduğu kusursuz tarama tutarlılığı ve sıfıra yakın gecikme süresi.

Üstelik 8000Hz kablosuz bildirim hızıyla (polling rate) donatılan bu canavar, en rekabetçi esports maçlarında bile milisaniyelik hareketleri ekrana anında yansıtıyor.

Sınırlı sayıda üretileceği tahmin edilen bu altın kaplama farenin fiyatı ise henüz açıklanmadı.