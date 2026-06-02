Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

24 Ayar Altın Kaplama Fare ile Tanışın: ASUS ROG Harpe II Extreme Edition Tanıtıldı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

ASUS, ROG markasının 20. yılına özel geliştirdiği ürünlere bir yenisini daha ekleyerek ASUS ROG Harpe II Extreme Edition'ı tanıttı.

24 Ayar Altın Kaplama Fare ile Tanışın: ASUS ROG Harpe II Extreme Edition Tanıtıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Computex 2026 fuarı teknoloji harikalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor ve ASUS, efsanevi "Republic of Gamers" (ROG) markasının 20. yılını kutlamak için sınırları zorladı.

Şirket saf lüks ile saf performansı bir araya getiren ROG Harpe II Extreme Edition 20 modelini tanıttı. Sadece bir oyuncu faresi değil, âdeta bir koleksiyon parçası olan bu model, fuarın en çok konuşulan ürünleri arasında.

İçerikten Görseller

24 Ayar Altın Kaplama Fare ile Tanışın: ASUS ROG Harpe II Extreme Edition Tanıtıldı!
2
2

Şeffaf gövdeye sahip

2

Tasarımdaki detaylar tek kelimeyle büyüleyici. Fare, arka tarafındaki şeffaf gövdesi sayesinde içindeki 24 ayar altın kaplama mekanik iskeleti gözler önüne seriyor.

Işıltılı ROG logosu ve özel yıl dönümü işlemeleriyle birleşen bu tasarım, ürünü standart bir çevre birimi olmaktan çıkarıp lüks bir sanat eserine dönüştürmüş.

65.000 DPI bulunuyor

2

Peki bu fare sadece "gösterişten" mi ibaret? Kesinlikle hayır. Cihazın kalbinde, sektörde şu ana kadar duyurulan en yüksek çözünürlüklerden birine sahip 65.000 DPI değerinde yeni ROG AimPoint Pro sensörü yer alıyor. "Kim bu kadar yüksek hassasiyet kullanır ki?" diyebilirsiniz ancak buradaki asıl numara, sensörün sunduğu kusursuz tarama tutarlılığı ve sıfıra yakın gecikme süresi.

Üstelik 8000Hz kablosuz bildirim hızıyla (polling rate) donatılan bu canavar, en rekabetçi esports maçlarında bile milisaniyelik hareketleri ekrana anında yansıtıyor.

Sınırlı sayıda üretileceği tahmin edilen bu altın kaplama farenin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

A101, 240 Bin TL'ye Ehliyetsiz Kullanılabilen Elektrikli Araç Satacak

A101, 240 Bin TL'ye Ehliyetsiz Kullanılabilen Elektrikli Araç Satacak

HONOR 600e, Earbuds Clip Pro ve Watch 6 Plus Tanıtıldı

HONOR 600e, Earbuds Clip Pro ve Watch 6 Plus Tanıtıldı

Sennheiser Momentum 5 Tanıtıldı: ANC, Dolby Atmos, 57 Saat Pil Ömrü ve Değiştirilebilir Batarya!

Sennheiser Momentum 5 Tanıtıldı: ANC, Dolby Atmos, 57 Saat Pil Ömrü ve Değiştirilebilir Batarya!

Oppo, Telefonlardan Selfie Kameralarını Kaldırtacak Aksesuarını Tanıttı

Oppo, Telefonlardan Selfie Kameralarını Kaldırtacak Aksesuarını Tanıttı

A101, Uygun Fiyata 70 İnç 4K Samsung TV Satacak!

A101, Uygun Fiyata 70 İnç 4K Samsung TV Satacak!

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Akıllı Saat Gibi Görünen Harika Özelliklere Sahip Akıllı Bileklik Xiaomi Smart Band 10 Pro Tanıtıldı

Akıllı Saat Gibi Görünen Harika Özelliklere Sahip Akıllı Bileklik Xiaomi Smart Band 10 Pro Tanıtıldı

Computex

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com