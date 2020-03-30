ASUS, Zephyrus G14'ün Fiyatını ve Özelliklerini Paylaştı

Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi ASUS, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek Zephyrus G14'ün fiyatını ve özelliklerini paylaştı. Oyunculara yönelik olan dizüstü bilgisayar, 2020'nin ikinci çeyreğinde raflardaki yerini alacak.

ASUS, ilk kez CES 2020’de sahneye çıkan yeni dizüstü bilgisayarı Zephyrus G14’ün fiyatını ve özelliklerini paylaştı. Sunduğu özelliklerle oyunculara hitap eden Zephyrus G14, 2020’nin ikinci çeyreğinde raflardaki yerini alacak.

Oyuncu donanımları konusunda oldukça başarılı bir firma olan ASUS, bu cihazlarda da oyun tutkunlarını memnun edecek gibi görünüyor. Gelin ASUS’un yepyeni oyun bilgisayarının neler sunduğuna biraz daha yakından bakalım.

ASUS’un yeni oyun bilgisayarı Zephyrus G14 neler sunuyor?

120 Hz ekran yenileme hızı ve NVIDA GeForce RTX 2060 ekran kartının etrafında inşa edilen oyun bilgisayarı, 8 çekirdekli AMD R9 4900HS işlemci kullanıyor. 32,4 x 22,2 x 1,79 cm boyutları ve 1,6 kilogram ağırlığıyla bir oyun bilgisayarına kıyasla oldukça ince ve hafif olan ASUS’un yeni bilgisayarı, 14 inçlik bir ekrana sahip.

14 inç büyüklüğündeki bu ekranda, 120 Hz ekran yenileme hızında 1080p çözünürlük destekleniyor. Ayrıca cihazda yer alan özel soğutma donanımı, CPU’nun kullanabileceği gücü GPU sıcaklıklarına göre otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Donanım kısmına geldiğimizde ASUS Zephyrus G14, 32 GB’a kadar DDR4 3.200 MHz RAM ve 1 TB M.2 NVMe SSD depolama yapılandırma seçeneklerine sahip. Kutusundan 180 W adaptörle birlikte çıkan bilgisayar, 76 Wh’lik bir bataryayı da bünyesinde bulunduruyor.

ASUS Zephyrus G14 fiyatı:

Kapağın üzerinde yer alan binlerce mini LED’le kullanıcılara benzersiz kişiselleştirme seçenekleri sunan ASUS Zephyrus G14, önümüzdeki çeyrekte 1.450 dolardan (vergisiz 9.540 TL) raflardaki yerini alacak. Dizüstü bilgisayarın ülkemizde nasıl bir fiyattan satışa sunulacağıysa henüz bilinmiyor.

ASUS Zephyrus G14 teknik özellikleri: