Dünyanın İlk Ryzen 9 3950X'li Dizüstü Bilgisayarı: XMG Apex

Alman PC üreticisi Schenker, AMD Ryzen 9 3950X işlemci ile donatılan oyun odaklı yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. XMG Apex adındaki model, 144Hz yenileme hızına sahip 15.6 inç IPS ekran, 8 GB DDR4-3200 RAM ve 256 GB SATA 3 SSD gibi önemli özelliklerle geliyor.

Almanya merkezli bilgisayar üreticisi Schenker, dünyanın AMD Ryzen 9 3950X işlemcisine sahip ilk dizüstü bilgisayarı XMG Apex’i gün yüzüne çıkardı. Normalde masaüstünde kullanılan üst düzey bir işlemci olan Ryzen 9 3950X, kendine bu kez bir dizüstünde yer buldu.

Grafik tarafında NVIDIA GeForce RTX 2060’ı kullanan XMG Apex, 8 GB DDR4-3200 RAM ve Samsung 860 Evo 250GB M.2 SSD ile geliyor. Öte yandan bütçe odaklı kullanıcılar, dizüstü bilgisayarları Ryzen 5 3600 veya Ryzen 7 3700X işlemcilerle de donatabilecekler. Maksimum performans arayan kullanıcılar ise Ryzen 9 3900X ve 3950X yongalarını tercih edebilecekler.

XMG Apex’in anakartı ASUS B450 ve ne yazık ki PCIe 4.0'ı desteklemiyor. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarda, PCIe 3.0 x4 ve x2 NVMe / SATA 3 SSD'leri ve 6 TB'a kadar depolama alanı için 2,5 inç HDD yuvası desteği bulunuyor.

1 adet USB-A 2.0, 2 adet USB-A 3.2 Gen2, 1 adet USB-C 3.2 Gen2 (DP uyumlu), mini DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.0b olmak üzere pek çok bağlantı seçeneğine sahip olan model, 62 Wh gücünde bir bataryadan besleniyor.

144Hz yenileme hızını destekleyen 15.6 inç Full HD IPS panel sunan Schenker XMG Apex, RTX 2060 ve RTX 2070 olmak üzere iki farklı GPU ile donatılabiliyor. Gelelim fiyatlara. Gücünü AMD imzalı Ryzen 9 3950X yongalarından alan bu canavar, 1.337 euro (9.719 TL) ila 3.500 euro (25.446) arasında değişen bir fiyat skalasına sahip.