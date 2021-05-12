ASUS, uzun zamandır merakla beklenen ZenFone 8 serisinin telefonlarını tanıttı. İki yeni üyeden oluşan ZenFone 8 serisinin üyeleri Snapdragon 888 işlemci ve beraberinde aynı segmentteki telefonlarda görmeye alışık olduğumuz bazı özellikler ile geliyor.

ASUS'un Zenfone 8 serisi, iki yeni üyesiyle resmen tanıtıldı. Asus ZenFone 8 ve ZenFone 8 Flip olarak karşımıza çıkan iki yeni akıllı telefon da hem tasarım hem de özellikler bakımından aynı segmentte oldukları telefonlarda görmeye alışık olduğumuz detaylar sunuyor. Seriyi ayrıcalıklı kılan ise ZenFone 8 Flip'in dönebilen ana kamerası.

Telefonların her ikisi de gücünü Snapdragon 888 işlemciden alırken ZenFone 8 modeli 120 Hz yenileme hızına sahip 5,92 inç Full HD+ AMOLED ekran ve 64 MP ana kamerası ile dikkat çekiyor. ZenFone 8 Flip ise 90 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç Full HD+ AMOLED ekranı ve hem önde hem arkada çekim yapma imkanı sunan kamera tasarımı ile geliyor.

Tasarımlarda ciddi bir yenilik yok:

ASUS ZenFone 8 serisinin her iki üyesinde de tasarım noktasında ciddi bir değişiklik yapılmamış. Her iki telefon da genel tasarım çizgisi olarak birbirine oldukça benziyor. Ancak tabii ki arkada ana kamera tasarımı ve ekranların büyüklüğü serinin iki üyesini birbirinden ayıran detaylar olarak karşımıza çıkıyor.

Bir diğer fark ise renk seçenekleri. ZenFone 8 Obsidian Black ve Horizon Silver renkleri ile gelirken ZenFone 8 Flip ise Glacier Silver ve Galactic Black olmak üzere iki renk seçeneği ile alıcısı ile buluşuyor. Her iki telefon da kutudan Android 11 ile çıkıyor.

ZenFone 8 Özellikleri:

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 6/8/16 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran:

Boyut: 5.9 inç

Yenileme Hızı: 120 Hz

Panel: Full HD+ AMOLED

Boyut: 5.9 inç Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: Full HD+ AMOLED Kamera:

Ana Kamera: 64 MP

Ultra Geniş Açı Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Ana Kamera: 64 MP Ultra Geniş Açı Kamera: 12 MP Ön Kamera: 12 MP Batarya:

Kapasite: 4.000 mAh

Hızlı Şarj: 30W

Kapasite: 4.000 mAh Hızlı Şarj: 30W İşletim Sistemi: Android 11

ZenFone 8 Flip Özellikleri:

İşlemci: Snapdragon 888

RAM:8 GB

Depolama: 256 GB

Ekran:

Boyut: 6.67 inç

Yenileme Hızı: 90 Hz

Panel: Full HD+ AMOLED

Boyut: 6.67 inç Yenileme Hızı: 90 Hz Panel: Full HD+ AMOLED Kamera:

Ana Kamera: 64 MP

12 MP Ultra Geniş Açı Kamera

8 megapiksel 3X Telefoto Lens

Ana Kamera: 64 MP 12 MP Ultra Geniş Açı Kamera 8 megapiksel 3X Telefoto Lens Batarya:

Kapasite: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 30W

Kapasite: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 30W İşletim Sistemi: Android 11

ASUS ZenFone 8 ve ZenFone 8 Flip fiyatları:

ZenFone 8 serisi şu an için Avrupa ve Tayvan pazarında ön siparişe açılmış durumda. Telefonlar için belirlenen fiyatlar ise şöyle;

ZenFone 8: 599 euro (yaklaşık 6.100 TL)

ZenFone 8 Flip: 799 euro (yaklaşık 8.140 TL)

ASUS'un ZenFone serisinin ülkemizde satışı şu an için yok ve üreticinin bu seri ile Türkiye pazarına dönüp dönmeyeceğine dair de herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak vergisiz ortalama fiyatına bakacak olursak, vergileri de dahil ettiğimizde ortaya çıkacak fiyat ile gelse de ne kadar alıcı bulacağı merak konusu.