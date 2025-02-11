Avrupa Birliği, yapay zekâ alanına 200 milyar euro bütçe ayırarak yatırım yapacağını duyurdu. Yapay zekâ yarışında liderliği hedeflediğini açıkladı.

Avrupa Birliği, yapay zekâ alanında küresel rekabette söz sahibi olmak için büyük bir yatırım planı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Avrupa’daki yapay zekâ yatırımları için toplam 200 milyar euroluk bir bütçe ayrıldı.

200 milyar euroluk bütçenin 50 milyar eurosu ise yeni yatırım olarak eklenecek. İşte Avrupa Birliği'nin yapay zekâ alanı ile ilgili planlarının detayları!

AB, yapay zekâ yarışında liderliği nasıl hedefliyor?

Paris’te düzenlenen Yapay Zekâ Eylem Zirvesi’nde konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın yapay zekâ yarışında geri kaldığı yönündeki görüşlere katılmadığını açıkladı. Çin veya ABD’nin yapay zekâ alanında yarışı kazandığı düşüncesine katılmadığını ve Avrupa’nın bu yarışta hâlâ söz sahibi olabileceğini belirtti. Yapay zekâ teknolojisinin gelişiminin sürekli devam ettiğini vurgulayan Von der Leyen, Avrupa’nın sanayi ve kritik alanlardaki uygulamalarla bu yarışta lider olabileceğini ifade etti. Yapılacak yatırımların, büyük yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi ve süper bilgisayar altyapılarının güçlendirilmesi için kullanılacağı açıklandı.

Avrupa Birliği, yapay zekâda ilerleme kaydedebilmek için üç temel noktaya odaklanacak. Bilim ve teknolojiye yatırım yapmak, sanayi üretim verilerini kullanarak gelişmiş yapay zekâ uygulamaları geliştirmek ve farklı ülkelerden yetenekleri bir araya getirmek, AB’nin stratejisinin temel unsurları olacak. Aynı zamanda yapay zekânın sanayi, güvenlik ve kamu sağlığı gibi alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak hedefleniyor.

Fransa ve ABD de yapay zekâ yatırımlarına hız verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yapay zekâ sektörüne önümüzdeki yıllarda 109 milyar euro özel yatırım çekeceğini açıkladı. ABD ise otoriter rejimlerin yapay zekâyı askeri istihbarat ve propaganda amacıyla kullanmasını önlemek için küresel önlemler almayı planlıyor.