Microsoft, Charlie'nin Çikolata Fabrikası'ndan tanıdığımız Willy Wonka'yı anlatacak Wonka filmine özel bir Xbox Series X geliştirdi. Çekilişle dağıtılacak konsol, çikolata gibi görünen bir kaplama ve yenilebilir bir oyun kumandasıyla geliyor.

Microsoft, Xbox Series X/S’i tanıttığı günden beri düzenli olarak şirketlerle iş birliğine gidiyor ve özel tasarım konsollarla karşımıza çıkıyordu. Özellikle yeni çıkacak filmlerden ilham alan Xbox tasarımlarını daha önce birçok kez görmüştük. Örneğin yaz aylarında Barbie filmine özel bir konsol tanıtılmıştı.

Teknoloji devi, bugün ise Warner Bros. ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu ortaklık kapsamında Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ndan tanıdığımız Willy Wonka’yı anlatacak “Wonka” filmine özel bir Xbox Series X geliştirildi.

Konsol, Wonka’dan ilham alıyor ve yenilebilir bir kontrolcüyle geliyor

Özel tasarım Xbox Series X, Willy Wonka’nın ikonik çikolatalarından esinlenen bir görüntüye sahip. Konsol, her ne kadar görenlerin ağzını sulandırsa da yenilebilir değil. Sadece görüntüsü bu şekilde tasarlanmış. Cihazda çikolata temalı bir kaplamanın yer aldığını, Wonka logosunu ve üst tarafında gofreti andıran bir tasarımın bulunduğunu görebiliyoruz.

Wonka temalı Xbox Series X’te ilk kez karşımıza çıkan bir şey de var. Şirket konsolu olmasa da yanında tamamen yenilebilir bir kontrolcü veriyor. Xbox’ın açıklamasına göre bu kumanda %100 çikolatadan yapılmış. Dış kısmı ise altın renginde kaplamaya sahip.

Tabii ki konsolu kullanmanızı sağlayacak, yenilemeyen gerçek bir kontrolcü de cihazla birlikte geliyor. Bordo renkli bu kumanda, Wonka’nın filmdeki ceketinden esinlenerek oluşturulmuş.

Konsol, bunlara ek olarak Willy Wonka’nın çikolata mağazasının bir kopyasıyla geliyor. Burada da ekstra birçok gerçek yenilebilir çikolata kullanıcılara sunuluyor.

Wonka temalı Xbox Series X, satılmayacak, çekilişle kullanıcılara dağıtılacak

Özel tasarım Xbox Series X, tıpkı önceki iş birliklerinde olduğu gibi bu sefer de sınırlı sayıda üretilmedi ve geniş çapta satışa çıkmayacak. Microsoft, Xbox konsollarının satıldığı ülkeleri içerecek bir çekilişle Wonka temalı konsolu dağıtacak.

Çekilişe katılım süreci, 13 Kasım’dan 14 Aralık’a kadar devam edecek. Katılmak isteyenlerin, X (Twitter) hesapları üzerinden resmî Xbox sayfasını takip etmesi gerekecek. Bunun ardından da konsolu içeren buradaki gönderiyi retweet’lemeleri ve #XboxWonkaSweepstakes etiketini eklemeleri gerekecek. Çekilişe katılmak için 18 yaş ve üzeri olmanız gerektiğinin altını çizelim.

Timothee Chalamet’in başrolde yer aldığı, Paul King tarafından yönetilen Wonka filmi, Willy Wonka’nın gençliğini anlatacak. Film, 15 Aralık 2023 tarihinde vizyona girecek.