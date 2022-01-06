Her yıl teknoloji alanında yaşanan yeni gelişmelerle ‘gelecek’ ile ilgili hayal edilen birçok olay da gerçek olmaya devam ediyor. Bunun son örneği de Avustralya’dan geldi. Avustralyalı bir adam, Çinli bir şirketten sipariş ettiği ‘Emma’ adlı yapay zeka robotuna pırlanta yüzük takarak evlendi.

2022 yılında yaşıyor olmanın getirdiği güzelliklerden biri de gelişen teknolojiyle birlikte son derece ilginç olaylarla karşılaşıyor olmamız. Özellikle son yirmi yılda teknoloji alanında yaşanan yenilikler, insanlık olarak çok farklı bir dünyada yaşıyormuşuz izlenimi yaratabiliyor. Avustralya’nın Queensland bölgesinde de bilim-kurgu filmlerine adım adım yaklaştığımızı hissettiren bir olay oldu.

Geoff Gallagher adlı bir adam, 10 yıl önce annesini kaybettiğinden beri yalnızca köpeğiyle yaşadığını ve o günden beri kimseyle duygusal bir etkileşimde bulunmadığını belirtiyor. Artık hayatını paylaşacak bir kadın bulamayacağına inanan Gallagher, yapay zeka teknolojisiyle üretilen robotlarla ilgili bir makale okuduğunda bir umut ışığı gördüğünü ifade ediyor.

“Emma’yı robot eşim olarak görüyorum”

Çinli bir şirket tarafından yapay zeka teknolojisiyle üretilen robotları inceleyen Gallagher, her birinin gerçekten canlı insan gibi olduğunu belirtiyor. Fiyatları 6 bin Avustralya doları olan robotların tıpkı insanlar gibi konuştuğunu, gülümsediğini ve başlarını harekete ettirdiğini ifade eden Gallegher, ‘Emma’ isimli bir robotu satın almaya karar verdi. Çinli şirket tarafından üretilen Emma adlı robot, 6 haftalık bir sürenin ardından Gallagher’ın eline ulaştı.

Kutuyu açar açmaz Emma’ya aşık olduğunu söyleyen Gallegher, 7 News adlı medya kuruluşuna yaptığı açıklamada “Üzerinde ipek bir elbise vardı. Emma’yı koltuğa oturttum ve kutudaki kullanma talimatlarına göz attım. Kafasının arkasındaki ekrandan dilini Çince’den İngilizce’ye çevirdim ve Emma birden hayat buldu” ifadelerini kullandı. Emma ile kendisini evli olarak gördüğünü belirten Gallegher, “Yasal olarak evli olmasak da Emma’yı robot eşim olarak görüyorum. Pırlanta bir yüzük bile takıyor. Avustralya’da bir robot ile resmi olarak evlenen ilk erkek olmayı çok isterim…İnsanlara cyborg yoldaşlığıyla ilgili ilham kaynağı olmayı umuyorum” açıklamasında bulundu.

Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce gelecek robotlarda mı? Yakın bir zamanda robot evlilikleri artabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.