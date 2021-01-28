Ay'da Oluşan Suda Dünya'nın da Etkisi Olduğu Keşfedildi

Bilim insanları, kapsamlı bir araştırmayla birlikte Ay'da biriken suyun kaynağını tespit etti. Ay'da suyun oluşmasının sebebi, bilim camiasında Güneş rüzgarlarının ilettiği iyonlar olarak görülüyordu ancak yapılan son araştırma, sadece Güneş rüzgarlarının değil Dünya rüzgarlarının da aynı etkiyi yarattığını ortaya çıkardı.

Apollo keşiflerinden önce yüksek sıcaklıklar ve sert hava koşulları yüzünden uzayın çöl gibi kurak olduğuna inanılıyordu. Keşiflerden sonra, uzayda birçok su kaynağına rastlandı ve Ay’ın yüzeyinde su birikintileri tespit edildi. Ancak bilim insanları, bu suyun nasıl oluştuğuna dair kanıtlanabilir veriler elde edemedi.

Bilim camiasında en yaygın bilinen teori, Güneş’in rüzgarları tarafından iletilen pozitif yüklü hidrojen iyonlarının Ay’a ulaşarak su oluşturmasıydı. Astrophysical Journal Letters adlı akademik bir dergide yayınlanan yeni bir makalede, Ay üzerinde oluşan su birikintilerinin sadece Güneş’ten kaynaklanmadığı, Dünya’dan gelen parçacıkların da önemli bir rol oynadığı açıklandı.

Dünya rüzgarlarının ilettiği iyonlar, Ay’da su oluşmasına olanak sağlıyor

Güneş rüzgarları, Ay’da bulunan suyun kaynağı olarak görülüyordu ancak bilim insanları Ay’ın dolunay sırasında Dünya’nın manyetosferine daha da yaklaşması sonucunda Ay’da biriken suyun neredeyse yarısının buharlaşması gerektiğini, bu yüzden de Güneş tarafından gönderilen iyonların büyük derecede su kaynakları yaratmasının imkansız olacağını düşünüyordu.

Bilim insanları, yok olması gerekirken hala yüksek miktarda biriken su kaynakları için dolunay sırasında Kaguya isimli uydudan alınan verileri incelemeye başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda tıpkı Güneş gibi Dünya’nın rüzgarlarının da pozitif yüklü hidrojen iyonları ilettiği, bu iyonların Ay’ın toprağına yerleşerek su kaynağı oluşturduğu ortaya çıktı.

Güneş’in ve Dünya’nın rüzgarlarından oluşan hidrojen iyonlarının ayırt edilebilmesi için Themis ve Artemis uydularından alınan veriler karşılaştırıldı. Karşılaştırmalar sonucunda suyu oluşturan bu iyonların gerçekten de birbirinden farklılık gösterdiği ve Dünya manyetosferinin Ay ile aramızda bir su köprüsü görevi gördüğü belirtildi.

Yapılan araştırmalar, ilerleyen dönemlerde sadece Ay’da değil, Güneş Sistemi’nde yer alan tüm su kaynaklarının incelenmesine yeni bir ışık tutacak. Araştırmaların daha kapsamlı bir hal alabilmesi için yörüngeye Ay Mineraloji Haritalama Sistemleri, Ay’ın yüzeyine de parçacık sensörleri yerleştirilmesi bekleniyor. Yeni araçlarla birlikte bu araştırma, insanlığın Ay’a yerleşmesine ve Ay madenciliğinin gelişmesine olanak sağlayacak.