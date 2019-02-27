Bakanlıktan Son Dakika Wikipedia Açıklaması

2017 yılının başlarında erişime kapatılan ve yaklaşık 2 yıldır Türkiye'den erişilemeyen Wikipedia hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı cephesinden açıklama geldi.

Wikipedia, uzunca süredir ülkemizde erişime kapatılmış durumda. Yaşanan bu durumla alakalı ülkemiz Wikipedia cephesini suçlarken, Wikipedia yönetimi de gerekli adımları attıklarına inanıyor. Yaşanan bu çıkmazla alakalı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bir soru önergesi sundu ve yaşanan son gelişmeleri öğrenmek istedi.

İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın gerekçeli cevabı:

“Yapılan işlemlerin rakamsal değerlerinin ve internet site isimlerinin açıklanması, şuçun önlenmesi ve suçla mücadelede sıkıntlara sebep olabilecek, özellikle çocuk pornosuna ilişkin içeriklerin deşifre olmasına yol açacaktır. Ayrıca bu tür rakamlar diğer ülkelerce resmi olarak toplu şekilde açıklanmadığından, uluslararası düzeyde, bu rakamlardan hareketle ülkemiz aleyhine haksız algı meydana getirilmekte, bilgi kirliliği oluşturulmaktadır. Wikipedia yetkilileri ile görüşmeler devam etmekte olup, hukuka aykırı içerikler hakkında işlem yapıldığı taktirde erişimin engellenmesine son verilecektir.”

Özetle ortada somut bir gelişme halen bulunmuyor gibi görünüyor. İki taraftan birinin bir türlü geri adım atmadığı kesin ama görüşmelerin detayları belirtilmediği için halen ilgili soruna sebep olan nedir bilemiyoruz.