Bakırköy'de iPhone Ekran Tamir Fiyatı Karşılaştırması - 2026

Eğer Bakırköy'de veya yakın bir semtte ikamet ediyorsanız iPhone'unuzun ekranına çözüm bulmak oldukça kolay.

iPhone'unuzun ekranı kırıldıysa ve Bakırköy'de veya Bakırköy'e yakın bir yerde ikamet ediyorsanız hiç merak etmeyin. İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Bakırköy, hem Apple yetkili servisleri hem de sayısız özel teknik servisiyle bu konuda bolca seçenek sunuyor.

Peki cihazınız için en doğru adres neresi? Orijinal ekran mı taktırmalısınız yoksa muadil mi? Bu içeriğimizde Bakırköy'de iPhone ekran değişimi hakkında bilmeniz gereken tüm güncel fiyatları, güvenilir işletmeleri ve teknik detayları bir araya getirdik.

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Nihai satın alma kararı ve doğabilecek tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve mümkünse ürünü yerinde incelemenizi öneririz.

Bakırköy'de iPhone ekran değişimi - 2026

Bakırköy Meydanı, Capacity ve Carousel çevresi, telefon onarımı konusunda İstanbul'un en yoğun "teknik servis" ağlarından birine sahiptir.

Tabii seçeneklerin çok olması, kalite ve fiyat farklılıklarını da beraberinde getiriyor. Bu sebeple bir servise gitmeden önce iyice araştırmak oldukça önemli.

Apple yetkili servis ile özel servis fiyat karşılaştırması

Ekranınız kırıldığında önünüzde iki ana yol vardır. Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları (Örn: Troy, Gürgençler vb.) veya üçüncü parti bağımsız teknik servisler. Apple yetkili servislerinde ve üçüncü parti bağımsız teknik servislerde fiyatlar sıklıkla değişmektedir.

Karşılaştırma Kriteri Apple Yetkili Servis Özel Teknik Servisler Fiyat Yüksek (Apple'ın resmî liste fiyatları geçerlidir) Daha Uygun (%30 ila %50 daha ucuz) Parça Kalitesi %100 Orijinal Apple Parçası Orijinal Çıkma, Revize veya Muadil (Kaliteye göre değişir) İşlem Süresi Randevu gerekir, 1-3 iş günü sürebilir. Randevusuz gidilebilir, genellikle 30-60 dakika sürer. Garanti Durumu Cihazın Apple garantisi bozulmaz, devam eder. Apple garantisi bozulur, servis kendi garantisini (örn. 6 ay) verir.

Orijinal vs muadil ekran: Bakırköy'de doğru tercih hangisi?

Bakırköy'deki özel servislerde genellikle size birkaç farklı fiyat sunulur. Karar verirken şu detaylara dikkat etmelisiniz:

Orijinal Çıkma / Revize Ekranlar : Ön camı kırılmış ama iç paneli sağlam orijinal Apple ekranlarının camının yenilenmiş hâlidir. Renk canlılığı ve dokunmatik hassasiyeti kaybolmaz. Bütçe elveriyorsa en iyi özel servis tercihidir.

: Ön camı kırılmış ama iç paneli sağlam orijinal Apple ekranlarının camının yenilenmiş hâlidir. Renk canlılığı ve dokunmatik hassasiyeti kaybolmaz. Bütçe elveriyorsa en iyi özel servis tercihidir. OLED Muadil Ekranlar (Örn: GX Serisi) : iPhone 12 ve sonrası için üretilen kaliteli yan sanayi ekranlardır. Orijinale oldukça yakındır ancak siyahların derinliğinde ufak farklar olabilir. Fiyat/performans odaklıdır.

: iPhone 12 ve sonrası için üretilen kaliteli yan sanayi ekranlardır. Orijinale oldukça yakındır ancak siyahların derinliğinde ufak farklar olabilir. Fiyat/performans odaklıdır. A Kalite (LCD) Muadil Ekranlar: En ucuz seçenektir. Orijinali OLED olan bir telefona (örn: iPhone 13) LCD ekran taktırmak şarjın hızlı bitmesine, telefonun ısınmasına ve renklerin soluk görünmesine neden olur. Tavsiye edilmez.

Model bazlı iPhone ekran tamir fiyatları - Bakırköy 2026

NOT: 2026 yılındaki güncel ithalat maliyetleri ve kurlara bağlı olarak Bakırköy'deki özel servislerin sunduğu ortalama tahmini fiyat aralıklarıdır.

iPhone 11, 12 ve 13 ekran değişim fiyatları

iPhone Modeli A+ Kalite Muadil Ekran Orijinal / Revize Ekran iPhone 11 1.800 TL – 2.200 TL 2.800 TL - 3.500 TL iPhone 12 / 12 Mini 3.500 TL - 4.000 TL 5.000 TL - 6.500 TL iPhone 12 Pro / Pro Max 4.200 TL - 4.800 TL 6.500 TL - 8.000 TL iPhone 13 / 13 Mini 4.500 TL - 5.000 TL 6.800 TL - 8.500 TL iPhone 13 Pro / Pro Max 6.500 TL - 7.500 TL 9.000 TL - 11.500 TL

iPhone 14 ve 15 serisi için güncel ekran fiyatları

iPhone Modeli Yüksek Kalite (OLED) Muadil Orijinal Çıkma / Revize Ekran iPhone 14 / 14 Plus 5.500 TL - 6.500 TL 8.500 TL - 10.500 TL iPhone 14 Pro / Pro Max 8.000 TL - 9.500 TL 12.000 TL - 14.500 TL iPhone 15 / 15 Plus 9.000 TL - 11.000 TL 14.500 TL - 16.500 TL iPhone 15 Pro / Pro Max 12.000 TL - 14.000 TL 18.000 TL - 22.000 TL

Eski modeller (X, XS, XR): Tamir mi, yenisi mi?

2026 yılı itibarıyla X, XS ve XR gibi modeller artık yavaş yavaş "eski nesil" kategorisine geçiş yaptı. Bu cihazların onarımında maliyet analizine göre karar vermeniz oldukça önemli.

iPhone Modeli Muadil / Orijinal Ekran iPhone XR 1.500 TL - 2.500 TL iPhone X / XS 2.000 TL - 3.200 TL iPhone XS Max 2.500 TL - 3.800 TL

Bakırköy'de iPhone ekran değişimi yapan en güvenilir servisler

Cihazınızı kime emanet edeceğiniz, ekranın türünden bile daha önemlidir. Bakırköy'de adım başı telefoncu olsa da donanımlı ekipmanlara sahip güvenilir noktaları seçmek gerekmekte.

Bakırköy çarşı içinde aynı gün ekran değişimi yapan servisler

Vip Cep Servis - 4.9

Apple cihazlarda özellikle ekran ve anakart onarımlarında oldukça iddialı olan, yüksek müşteri memnuniyetine sahip bir işletme.

İletişim numarası: 0531 749 36 93

Instagram hesabı: https://www.instagram.com/vipcepservis/

Nano Servis - 4.3

Kartaltepe / İncirli Caddesi üzerinde yer alan ve ön cam ile tam ekran değişimlerinde profesyonel cihazlar (True Tone aktarımı dâhil) kullanan köklü bir servis.

İletişim numarası: 0212 570 90 02

Instagram hesabı: https://www.instagram.com/nanoservis/

TechMobile iPhone Servis - 4.8

Yeşilköy metrosuna ve Bakırköy merkeze yakın konumuyla, hızlı teslimat ve şeffaf onarım süreci sunmasıyla biliniyor.

İletişim numarası: 0212 542 75 85

Instagram hesabı: https://www.instagram.com/techmobilecenter/

Garanti Cep Teknik - 5.0

Cevizlik Mahallesi'nde yer alan işletme, onarım sonrası sunduğu garanti takibi ve uygun fiyat/performans dengesiyle bölge halkı tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

İletişim numarası: 0212 588 79 97

Dr iPhone Bakırköy Telefon Tamiri - 4.9

Adından da anlaşılacağı üzere doğrudan Apple cihazları üzerine uzmanlaşmış bir servis. Ekran, batarya ve Face ID gibi spesifik donanım onarımlarında hızlı ve garantili çözümler sunmasıyla öne çıkıyor. Fişekhane Caddesi üzerindeki Selimbey Pasajı'nda yer alıyor.

İletişim numarası: 0541 274 60 45

Instagram hesabı: https://www.instagram.com/driphonebakirkoy/

Trakya İletişim - 4.7

Muharrir Ahmet Rasim Sokak'ta hizmet veren ve samimi esnaf kültürüyle hızlı çözüm odaklı çalışan bir işletme. Ekran değişimi gibi işlemleri beklerken kısa sürede tamamlayıp teslim etmeleriyle müşterilerden yüksek not almış bir teknik servis.

İletişim numarası: 0553 313 13 53

Instagram hesabı: https://www.instagram.com/trakyailetisimbakirkoy/

iPhone ekran değişiminden önce bilmeniz gerekenler

Ekranı taktırmadan önce teknik servise mutlaka sormanız gereken bazı kritik detaylar vardır.

Ekran değişimi garantiyi etkiler mi?

Evet, etkiler. Eğer cihazınızı Apple Yetkili Servisi dışında herhangi bir özel serviste açtırırsanız, cihazınızın mevcut Apple garantisi tamamen iptal olur. Cihazınızın garantisi bitmişse bu durum sizin için bir sorun teşkil etmeyecektir.

Face ID ekran değişiminden sonra çalışmaya devam eder mi?

Usta ellerde yapılan standart bir ekran değişiminde Face ID bozulmaz. Face ID sensörleri ekranın kendisine değil, anakarta eşleştirilmiş özel donanımlara (TrueDepth kamera sistemi) bağlıdır ancak ekran sökülürken bu sensörlere fiziksel bir zarar verilirse Face ID kalıcı olarak bozulabilir. Bu yüzden merdiven altı yerler yerine, yüksek puanlı ve uzman servisleri tercih etmek şarttır.

Ayrıca servise ekran değişimi sırasında True Tone aktarımını yapıp yapmadıklarını da mutlaka sorun. Aksi hâlde telefonunuzun ekran renkleri ortam ışığına adapte olamaz.

SSS: Bakırköy iPhone ekran tamiri hakkında merak edilenler

Bakırköy'de iPhone ekran değişimi kaç dakika sürer?

Özel teknik servislerde stokta parça varsa ortalama 30 ile 60 dakika arasında sürer. Çayınızı içip Bakırköy Meydanı'nda kısa bir tur atarken cihazınız hazır hâle gelir. Yetkili servislerde ise test prosedürleri nedeniyle bu süre 1-2 iş gününü bulabilmektedir.

Ekran değişiminde garanti veriliyor mu? Kaç ay?

Güvenilir özel servislerin tamamı, taktıkları ekrana dokunmatik basmaması, ölü piksel oluşumu gibi "üretim ve parça hatalarına" karşı genellikle 6 ay onarım garantisi vermektedir ancak telefonu tekrar düşürmeniz, kırmanız veya sıvı teması olması durumunda garanti geçersiz sayılır.

Bakırköy'de en ucuz iPhone ekran değişimi nerede yapılır?

Bakırköy yeraltı çarşıları ve ara sokaklarındaki küçük dükkanlarda fiyatlar biraz daha esnektir ancak "en ucuz" seçeneği ararken yan sanayi ve düşük çözünürlüklü LCD ekran takılması riskiyle karşılaşırsınız. Ekranınızı sadece ucuza değil, doğru ekranı (orijinal/kaliteli muadil), işçiliğine güvenilen yüksek Google puanlı bir serviste ideal fiyata değiştirmeye odaklanmalısınız.