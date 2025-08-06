EA'in merakla beklenen FPS oyunu Battlefield 6 ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Açıklamaya göre boş sunucuları doldurmak için botlar devreye girecek.

Hong Kong’daki Battlefield 6 tanıtım etkinliğinde Tayvanlı GNN sitesine konuşan Geliştirme Direktörü Anna Narrevik, merakla beklenen Battlefield 6 ile ilgili bazı dikkat çekici detaylar paylaştı.

En şaşırtıcı bilgi Battlefield 6'da botların bulunacağı yönünde. Yani bir sunucuda yeterince oyuncu yoksa, boş kalan yerleri oyun yapay zekâ ile dolduracak. Oyuncular diledikleri zaman bu botların yerine oyuna katılabilecek. Bu karar bazı oyuncular tarafından tartışmalı bulunabilir ama Narrevik, böylece maçların her zaman dolu ve daha heyecanlı olacağını söylüyor.

Oyuna çıkışından sonra neler ekleneceği de açıklandı

Etkinlikte ayrıca oyuna lansman sonrası eski, klasik Battlefield haritalarının ekleneceği açıklandı. Bunlardan biri de Firestorm haritası olacak. Narrevik, oyuncuların taleplerine göre en sevilen haritaları geri getirmeye çalışacaklarını belirtti.

Geliştirme ekibi, Battlefield 6'ya her üç ayda bir düzenli güncellemeler getirmeyi planlıyor. Narrevik’e göre oyunun en etkileyici tarafıysa “taktiksel yıkım” sistemi. Bu sistem sayesinde örneğin bir bina aniden yıkıldığında savaşın seyri değişebiliyor, böylece oyunculara yeni taktikler ve yollar sunuluyor.

Battlefield 6'nın açık betası 9 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. Erken erişim ise yarın açılıyor. Oyunun tam sürümü ise 10 Ekim’de çıkacak. Siz de betaya katılmak istiyorsanız aşağıdaki içeriğimizi inceleyebilirsiniz.