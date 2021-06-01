Battlefield 6'nın Tanıtım Tarihi Açıklandı

Uzun zamandır beklenen birinci şahıs aksiyon oyunu Battlefield 6'nın çıkış tarihi, oyunun resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla kesinleşti. Paylaşıma göre oyun, 9 Haziran'da tanıtılacak.

Birinci şahıs aksiyon oyunu Battlefield, oyuncuları neredeyse çıkardığı her oyunuyla memnun etmeyi başardı. Üçüncü ve dördüncü oyunlar daha modern ortamlar sunarken Battlefield 1, oyunculara 1. Dünya Savaşı atmosferini oldukça iyi bir şekilde yaşatmıştı. Daha sonrasında çıkmış olan Battlefield V ise, oyuncuları İkinci Dünya Savaşına götürmüş olsa da Battlefield 1 kadar iyi geri dönüşler aldığını söyleyemeyiz.

Oyuncuların eski savaş ortamlarına doyduğunu fark eden DICE’ın, Battlefield 6 oyununda oyuncuları yakın gelecekteki bir savaş ortamına sokması bekleniyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda bunu destekleyen ve Battlefield 6’dan olduğu iddia edilen ekran görüntüleri paylaşılmıştı.

Battlefield 6, 9 Haziran’da çıkış yapıyor

Tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.

Tweet’e ek olarak paylaşılmış olan 10 saniyelik videoda glitch’li diye de tabir edebileceğimiz bozuk Battlefield yazısı ve altında bir de tarih bulunuyor. Bu tarih, oyunun 9 Haziran'da tanıtılacağını gösteriyor. Bir bilgisayarda yazılmış gibi görünen bilgiler, zaten oldukça güçlü olsalar da, oyunun yakın gelecekte geçeceği iddialarını daha da güçlendiriyor.

Oyun hakkında bir diğer iddialardan biri, oyunun isminde bir sayı bulundurmayacak hakkındaydı. Yani Battlefield 6 ismini kullanmak yerine sadece Battlefield adında bir oyunun piyasaya sürüleceği konuşuluyordu. Yukarıdaki paylaşımda da görebileceğimiz üzere başlığı takip eden herhangi bir sayı bulunmuyor. Bu da oyunun sadece Battlefield adı altında çıkabileceğine bir işaret.

Bunlar dışında oyunun standart çok oyunculu modunun aynı anda 128 oyuncuya oynama imkanı sunacağı da güçlü söylentilerden biri. Ayrıca yıkım alanında da yeni Battlefield oyununun, öncesindeki oyunlara göre daha da gelişmiş bir deneyim sunması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda sadece bilgisayar ve yeni nesil konsollara çıkış yapacağı söylenen yeni Battlefield oyununun Xbox One ve PlayStation 4 platformlarına da çıkacağı EA tarafından doğrulandı.