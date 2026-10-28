Bataryada yangın riski taşıyan binlerce Audi elektrikli araç için geri çağırma kararı çıktı.

Yüksek voltajlı bataryalarında yangın riski tespit edilen binlerce Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron modeli için acil bir geri çağırma kararı alındı.

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Belirli 2024 ve 2025 model araçları kapsayan arıza nedeniyle sürücülere bataryalarını %80'in üzerinde doldurmamaları yönünde kritik bir uyarı yapıldı. Yetkililer, kalıcı bir çözüm bulunana kadar araçların sınırlandırılmış şarj seviyelerinde tutulmasını istiyor.

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Geri çağırma kapsamındaki modeller

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne 26V698000 referans numarasıyla bildirilen süreç, toplam 9.048 adet 2024 ve 2025 model Audi Q4 e-tron ile Q4 Sportback e-tron modelini doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri, 23 Ekim 2026 itibarıyla NHTSA'nın resmî veri tabanından şasi numaraları ile sorgulama yapabiliyor.

İlk olarak 21 Eylül'de bataryadaki termal olaylara yönelik raporların ulaşmasıyla inceleme başlatan Audi Ürün Güvenliği Komitesi, yaklaşık üç hafta sonra resmî geri çağırma adımını attı. Şirket, şu ana kadar araçlarında bu kusur kaynaklı herhangi bir kaza, yangın veya yaralanma yaşanmadığını vurgularken ana neden üzerindeki teknik araştırmaların sürdüğünü ifade ediyor.

Sorun sadece Audi ile sınırlı değil, çatı şirket Volkswagen da benzer bir riskle mücadele ediyor. Volkswagen, aynı temel nedenden kaynaklanan ve yine %80 şarj sınırının getirildiği 22.524 adet ID.4 modeli için geçtiğimiz haftalarda bir geri çağırma süreci başlatmıştı. Her iki marka da batarya hücresi güvenliği çözülene kadar benzer güvenlik protokollerini devreye alıyor.

Termal yayılma tehlikesi

Bataryalara getirilen sınırlamanın ardında "termal yayılma" riski yatıyor. Bu durum, hasar gören tek bir batarya hücresinin kontrolsüz biçimde aşırı ısınarak zincirleme bir reaksiyonla yanındaki diğer hücreleri de tutuşturması riskini ifade ediyor.

Uzmanlar, yangın tetikleyebilecek bu reaksiyonun özellikle %80'in üzerindeki doluluk oranlarında ve belirli koşullar altında ortaya çıktığını belirtiyor. Kalıcı teknik çözüm geliştirilene kadar Audi sahiplerinin bataryalarını en fazla %80 seviyesine kadar doldurması hayati önem taşıyor, sürecin gidişatına göre kullanıcılara yeni yönlendirmeler de paylaşılacak.