Hayatımızın en değerli varlıkları bebeklerimizin güvenliği her şeyden önemli. Özellikle araba yolculuklarında, miniklerimizin güvende olması için en iyi bebek oto koltuğunu seçmek büyük bir sorumluluk. Peki, piyasada birçok seçenek varken hangi bebek oto koltuğunu alacaksınız?

Çeşit çok olunca durum kafa karıştırıcı olabiliyor. Güvenlik önlemleri, konfor gibi birçok etmen bu sürece dahil oluyor. Seçtiğimiz ürünler ile bebeklerinizi sadece güvende tutmakla kalmaz aynı zamanda konforlu bir yolculuk deneyimi de sunacaksınız.

Bebek oto koltuğu tavsiyesi yanı sıra bu içeriğimizde oto koltuğunun neden önemli olduğunu ve yaş aralığına göre hangisini seçmeniz gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylandıracağız.

Neden bebek oto koltuğu kullanmalıyız?

Araçlardaki ölüm ve yaralanmalar çocuk oto koltuğu ve emniyet kemeri kullanmamaktan kaynaklıyor. Bunun yanı sıra oto koltuğunu yanlış kullanmak da riskleri arttırıyor.

Bebeklerin ve çocukların fizyolojik olarak yetişkinlerden çok farklı olduğunu da düşününce oto koltuğu önemi artıyor. Boyları ve iskelet yapıları tam olarak gelişmediğinden sadece emniyet kemeri ile kendilerini tam olarak koruyamazlar. Bu aşamada da çocuk koltukları devreye giriyor.

Bebek koltukları, herhangi bir çarpmada kademeli yavaşlama sunar. Ayrıca çarpma sonrasında aracın mevcut hızıyla ilerleyen çocukların bedenleri de başka nesneye çarpmayacak şekilde durur. Araç koltukları, çarpmanın etkisini sadece belirli bir yere değil vücudun farklı bölgelerine dağıtır.

Yaşa göre oto koltuğu sınıflandırmasına bakarak sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz.

Bebek koltukları: Doğumdan 8-9 kg ve 1 yaşına kadar olan çocuklar için tasarlanan modelleri kapsar. Bu bebek koltukları, arkaya doğru bakarak bebeklerin daha iyi korunmasını sağlar.

Doğumdan 8-9 kg ve 1 yaşına kadar olan çocuklar için tasarlanan modelleri kapsar. Bu bebek koltukları, arkaya doğru bakarak bebeklerin daha iyi korunmasını sağlar. Hareketli çocuk koltukları: 0-4 yaş grubu ve 0-16 kg’a kadar olan çocuklar için geçerli olan koltuklardır. 8-9 kg’ı geçen çocuklar artık bebek koltuklarından buna geçebilir. Öne bakacak şekilde tasarlanırlar ve hareket kabiliyetleri vardır.

0-4 yaş grubu ve 0-16 kg’a kadar olan çocuklar için geçerli olan koltuklardır. 8-9 kg’ı geçen çocuklar artık bebek koltuklarından buna geçebilir. Öne bakacak şekilde tasarlanırlar ve hareket kabiliyetleri vardır. Destek koltukları: 4-8 yaş grubu ve 28-30 kg’a kadar olan çocuklar artık destek koltuklarında oturabilirler. Hareketleri koltuklara artık sığmayacak çocuklar, emniyet kemeri kullanmaya da tam olarak hazır olmadıkları için bu koltuk modellerinde seyahat etmelidir.

Bir kere alıp çok uzun yıllar kullanabileceğiniz Holmer Kids Maxi Protect Aero 3D 0-36 Kg İsofix Oto Koltuğu

Bebeğiniz doğduğu andan itibaren 12 yaşına kadar yani ortalama 36 kg’a gelene kadar kullanabileceğiniz Holmer oto koltuğu, yüksek standartlarda ve zor güvenlik şartlarına göre üretilmiş. Yandan gelecek kazalara karşı darbe emici özelliği bulunan modelin, İsofix bağlantısı da var. Koltuğu 3 farklı noktadan bağlayarak güvenliği maksimuma çıkarabilirsiniz.

Tek elle 360 derece döndürme özelliği ise ebeveynlerin âdeta kurtarıcısı. Yazın terletmeyen, kışın üşütmeyen aerotech kumaşı ise hem konfor sunuyor hem de çıkarılıp yıkanabiliyor. 3 farklı yatış pozisyonu bulunan oto koltuğu güvenle aracınızın yeni parçası hâline getirebilirsiniz.

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Ana kucağından destek koltuk sürecine kadar güvenli kullanım: Kraft Safe Spin 0-36 Kg 360 °C Dönebilen İsofix'li Oto Koltuğu

Yıllarca kullanabileceğiniz bir diğer ürün ise Kraft’tan. 360 derece dönme özelliği birçok modelde olduğu gibi bunda da var. Koltuğu yan veya eğimli pozisyona getirerek bebeğinizin daha rahat uyumasını sağlayabilirsiniz.

Yenidoğan bebekler için özel bel desteği minderi ise yolculukları daha da konforlu kılıyor. Kademeli yatış özelliği ise bebeğinizin yatak pozisyonunda uyumasını sağlamak için mevcut. 5 nokta emniyet kemeri de güvenli yolculuk sunuyor. Baş koruma kısmını da manuel olarak değiştirerek bebeklerinizin konforunu kusursuz hâle getirebilirsiniz.

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İstediğiniz kademede rahatlıkla kullanabileceğiniz Joie Every Stage Fx 0-36 Kg İsofix Oto Koltuğu

Yine 36 kg’a kadar kullanılabilen bir diğer ürün ise bu sefer Joie’den. Birçok ebeveynin tercih ettiği markalardan biri olan Joie’nin modelinde 10 farklı yükseklik kademesi bulunuyor. Geriye dönük 2 kademe, öne dönük 4 kademe ise yatış açısını istediğiniz şekilde ayarlama avantajı sağlıyor.

Seyahat sırasında gerekli bebek eşyalarını koyabileceğiniz yan file cepleri ise eşyalarınıza kısa sürede ulaşmanız için pratik. Bebek baş desteği, bebek vücut desteği ve bebek bel desteği de bebeğinizin konforu için düşünülmüş.

Ancak bu modelde 360 derece dönme özelliği yok. Çocuğunuzu oturtup kaldırma aşamasında üst seviyede konfor arıyorsanız bu maddeye dikkat etmenizde fayda var.

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Bebeklerin konforunu önemseyen Besafe Izi Turn B I-Size 0-18 Kg Oto Koltuğu

Sırt dostu konumu ile doğumdan itibaren bebeklerin konforunu arttıran Besafe Izi Turn, yenidoğan minderi sayesinde de yatış pozisyonunda rahatsızlık hissi vermiyor.

Emniyetli dönüş özelliği bu koltukta, bebeklerin yanlış yönde seyahat etmesini önlüyor. Çocuğunuz büyüdükçe de 360 derece özelliğini kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bebeğinizin dimdik oturarak bir yerden sonra rahatsız olmaması için ise oto koltuğu zemine açılı olarak gömülüyor. Bu sayede her zaman yatay ve arkaya yönelimli konfor sağlanabiliyor.

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Çocuğunuz büyüdükçe koltuklar da Besafe Izi Comfort X3 İsofix Oto Koltuğu 9-18 Kg modeli ile değişiyor.

Bebeğinizin 9 aydan 4 yaşına kadar kullanabileceğiniz oto koltuk modelleri arasındaki bu ürün, Avrupa’da kabul görmüş ADAC ve Stiftung Warentest’lerde en iyi sonucu alarak test şampiyonu olmuş.

Yüksek koltuk bazası ile güvenli ve konforlu seyahatin yanı sıra geniş görüş olanağı da sunan model, aynı zamanda yandan gelecek darbelerin direkt bel kısmına ulaşmasını engelliyor. Baş ve boyun koruma sisteminin 8 kademe ayarı, 5 nokta emniyet kemeri sistemi güvenliği üst seviyelere taşıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çocuğunuz artık 4 yaşına geldiyse koltuk değiştirme zamanı gelmiştir. İnceleyebileceğiniz model ise Besafe Izi Flex Fix I-Size Peak Mesh olabilir.

4-12 yaş arası kullanabilen çocuk oto koltuğu kategorisinde Besafe markasının bu modelini değerlendirebilirsiniz. Çocuğunuzla beraber büyüyen baş ve sırt desteği bulunan koltuğun, rahat bir uyku için boyun desteği de bulunuyor. Darbelere karşı yan koruma destekleri ise her modelde olduğu gibi bu üründe de mevcut.

Yüksek bazası ise çocuğunuzun camdan dışarı seyir keyfine destek oluyor. Geniş oturum imkânı sunan koltuk, çocuğunuzun kendisinin ayarlayabileceği kademeli yatış pozisyonuna sahip.

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Üstün darbe emici özelliği ile öne çıkan Britax Römer Trifix 2 I-Size BR 9-18 Kg İsofixli Oto Koltuğu

Her koltukta tabii ki bakacağınız özellikler arasında güvenlik standartları olmalı. Britax Römer bu oto koltuğunda tüm güvenlik önlemlerini öne çıkarıyor. 15 ay ve 4 yaş arasında kullanabileceğiniz ürünün, İsofix teknolojisi çarpışmanın kuvvetini aşağıya doğru yönlendiriyor ve bu sayede baş ve boyun yaralanmaları önleniyor.

Üstün yan darbe koruması için tasarlanan yenilikçi enerji emen SI-Pad teknolojisi de çocuklarının korunması için sunuluyor. Olması gereken güvenlik önlemleri ile donatılmış ürünün farklı renkleri mevcut.

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Gelişen bedenine uygun model arayanlara: Kraft Bubble Fix 15-36 Kg İsofixli Oto Koltuğu

0-5 yaş arasına uygun ürün, bebeğiniz ile beraber büyüyor. Ayarlanabilir baş ve boyun desteği, darbelere karşı korumalı yan bantlar ve İsofix özelliği güvenlik anlamında öne çıkanlar oluyor.

Bebeğinizin konforu için ise kolunu koyabileceği kolçak da düşünülmüş. Üstelik bu kısımda bir de yan bardaklık bulunuyor. Bebeğinizin seyahatlerini keyifli hâle getirebilecek model, ayarlanabilir sırt dayanağı ile tercih edilebilir bir ürün oluyor.

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Bebek oto koltuğu seçerken ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Çocuğunuzun güvenliği için arka koltukta oturması gerektiğini bilmelisiniz. Bunun yanı sıra tabii ki hem oto koltuğu seçerken hem de kullanırken göz önüne alınması gereken bazı noktalar var. Bunlar:

Oto koltuğunu, çarpma noktasından en uzak yer olan arka koltuğun orta kısmına takmalısınız.

Aracınızda yan hava yastığı varsa 0-4 yaş kategorisindeki oto koltukları ön koltuklarda kullanılmamalıdır.

Bebek oto koltuklarının herhangi bir yöne kaymaması için hem İsofix bağlantısı kontrol edilmeli hem de aracın emniyet kemeri ile sabitlenmelidir.

Yenidoğan oto koltuklarındaki kemerler en alttaki tokaya takılmalı ve tokalar omuzda veya omuz altı hizasında olmalıdır.

Kullanmadan önce mutlaka kılavuzu okunmalı, bağlantıları en doğru şekilde yapılmalı ve tavsiye edilen şekilde kullanılmalıdır.

Kazaya karışan çocuk koltuğu asla kullanılmamalı, değiştirilmelidir.

Seçilecek oto koltuğun uluslararası standartlara uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

Editör notu: Her ebeveynin tercihleri farklı olsa da oto koltuğu kullanan bir anne olarak tavsiyem, 360 derece dönebilen bir model tercih etmeniz. Dönmeyen modeller ile bebeğinizi arabaya sokarken başını çarpmamak için epey çaba harcıyorsanız ve bazen kaçınılmaz son olabiliyor :)

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