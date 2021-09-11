Canlı yayın platformlarına 'dadanan' troll'lerin önüne geçmek her ne kadar imkansız gibi görünse de Twitch'ten bu konuda önemli bir adım geldi. Popüler yayın platformu, sohbetlere bot atarak nefret söylemlerinde bulunan kullanıcılara dava açtı.

Canlı yayın platformlarındaki ‘troller’den ve nefret söylemlerinde bulunan kullanıcılardan birçoğumuz haberdarız. ABD merkezli yayın platformu Twitch, bu tür durumların yaşanmasının önüne geçmek adına yeni bir adım attı ve troller’i mahkemeye verdi.

Platform, bu konuda Perşembe günü Kuzey Kaliforniya’da, özellikle “Cruzzcontrol” ve “CreatineOverdose” adlı kullanıcılara yönelik bir dava açtı. Twitch, bu kullanıcıları “ırkçı, cinsiyetçi ve homofobik söylemler ve içerikler” kullanmakla suçluyor.

'Hate Raider'lar ırkçı, cinsiyetçi ifadelerle yayıncıları rahatsız ediyor

“Hate raider” adı verilen bu tür kullanıcılar genelde anonim bir kimlikle Twitch yayınlarına katılmakta ve sohbet bölümlerine bot atarak yayıncıları cinsiyetçi, ırkçı veya cinsel içerikli unsurlarla rahatsız etmekte.

Twitch’in konuyla ilgili mahkeme dosyalarında, “Bu kullanıcılar, Twitch’in yasaklamalarını yeni, farklı Twitch hesapları açarak ve ‘nefret saldırısı’ yöntemlerini sürekli değiştirerek Twitch tarafından tespit edilmekten ve engellenmekten kaçmıştır” ifadeleri yer almakta. Bu ifadelerin hedefindeki kullanıcılardan “Cruzzcontrol” Hollanda’da yaşarken “CreatineOverdose” isimli kullanıcı ise Avusturya/Viyana’da bulunmakta.

'CruzzControl adlı kullanıcı 3,000 bot hesabı kontrol ediyor'

Mahkeme dosyalarında ayrıca “’CruzzControl’ adlı kullanıcı yaklaşık 3,000 bot hesaptan sorumludur. Kullanıcı; siyahi ve LGBTQIA+ yayıncıları homofobik, cinsiyetçi ve başka rahatsız edici içeriklerle hedef almakta.” ifadeleri yer almakta. Dosyalarda diğer kullanıcı Creatine hakkında ise bu kullanıcının da benzer durumlarla suçlanmakta olduğu ve kalıcı olarak yasaklanmayı sürekli değişen hesaplarla atlattığı ifadeleri yer alıyor.

Twitch’in açmış olduğu bu davanın ne kadar etkili olacağı henüz bilinmiyor; zira bahsi geçen kullanıcılar şahsen tanınmıyor. Yine de platformun troller’in önüne geçmek için attığı bu adım kullanıcıların güvenliğine önem verdiğine dair bir gösterge olarak kabul edilebilir.