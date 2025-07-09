Bentley, EXP 15 olarak isimlendirdiği konsept otomobilini tanıttı. Gelecek yıl tanıtılacak elektrikli otomobili yansıtan konsept tasarım, fütüristik yapısı ile dikkat çekiyor.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren İngiltere merkezli premium otomobil üreticisi Bentley, gelecek yıl ilk elektrikli otomobilini tanıtacak. Bu otomobil için çalışmalara tam gaz devam eden şirket, düzenlediği bir etkinlikte ise EXP 15 isimli konsept otomobilini tanıttı. EXP 15, Bentley'in ilk elektrikli otomobilini yansıtacak şekilde dizayn edilmiş durumda.

Bentley EXP 15 hem dışarıda hem içeride oldukça ilginç bir otomobil. Bu konsepte dışarıdan baktığımız zaman fastback, crossover ve sedan karışımı bir yapı görüyoruz. Dikey olarak yerleştirilmiş LED destekli ön farlara sahip olan EXP 15, kapalı ancak çok iri bir ızgara tasarımını benimsiyor. Kamera şeklindeki yan aynalar, gizlenmiş kapı kolları, tavan çıkıntıları ve arka kısımda yine LED destekli aydınlatma tasarımı, Bentley'in konsept otomobilinin öne çıkan tasarım detayları arasında yer alıyor.

Karşınızda Bentley EXP 15

Bentley EXP 15'in ilginç özellikleri bunlardan ibaret değil. Otomobilin sürücü tarafında tek sıra kapı tasarımı tercih edildi. Yolcuların bineceği tarafta ise hem ön hem de arka kapı bulunuyor. İşin daha da ilginç yanı, ön tarafta yolcular için bir koltuk yok. Şirkete göre öndeki boş kısım, valiz depolama ve evcil hayvan taşıyabilmek için böyle bırakıldı. Ambiyans aydınlatma ile bağımsız ve 45 derece dönebilen koltuklar da dikkatimizi çekiyor.

Bentley'in yeni konsept otomobilinin dikkat çeken özellikleri bunlardan ibaret değil. Şirket, gösterge ekranını ön panele gömmüş durumda. Bu sayede göğüs bölümünde çıkıntı oluşması engellendi. Orta konsolda oldukça büyük bir bilgi-eğlence ekranına ek olarak boş olan kısımda da küçük ekranların bulunduğu otomobil, orta konsolda ise devasa bir ayırıcıyla geliyor. Bu alanda da bir ekran ile buzdolabı gibi konforu artıran detaylar yer alıyor.

Bentley, EXP 15'in motor ve menziline ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, tüketicilerin Bentley markasından beklentilerini karşılayacak bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Bu bağlamda; otomobilin yüksek menzili ve dört tekerden çekiş sağlayan güçlü elektrik motorları, ultra yüksek hızlı şarj ile konforlu bir deneyim sunacakmış. Tabii resmî açıklama yapıldığı zaman bu söylenenlerin ne kadar gerçekçi olduğunu daha iyi anlayacağız.

Bentley'in konsept otomobiline ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Firmanın gelecek yıl gerçekleştireceği lansman, EXP 15'te gördüğümüz fütüristik özelliklerden hangilerinin seri üretim noktasına geldiğini anlamamızı sağlayacak.