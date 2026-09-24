Bentley, ilk tam elektrikli mdoeli Torcal'ı resmen duyurdu. Araçta 888 beygir gücü var.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, elektrikli mobilite dünyasına tarihi bir adım attı. Markanın ilk tam elektrikli seri üretim modeli ve 4. model ailesi olarak konumlandırılan Torcal gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıtıldı.

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En güçlü Bentley olarak da nitelendirebileceğimiz bu canavar, 5 metre uzunluğunda devasa bir lüks SUV olarak karşımıza çıkıyor. Bentley’nin içten yanmalı ve şarj edilebilir hibrit modellerinin yanına eklenen bu yeni elektrikli seçenek, Birleşik Krallık’taki Crewe’deki merkezde geliştirilip üretilecek.

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Karşınızda Bentley Torcal

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Her ne kadar 5 metrelik boyuyla iri bir araç olsa da üretici, Torcal’ı güncel ürün gamındaki "en kısa 4 kapılı model" olarak tanımlıyor. Tasarım şefi Robin Page liderliğinde şekillenen araç, uzun aks mesafesi ve alçak profilli duruşuyla klasik Bentley siluetini korumayı başarıyor. Ancak ön tarafta radyatör ızgarasının yerini alan aydınlatmalı baklava desenli yüzey, markanın yeni tasarım dilini net bir şekilde özetliyor. Araç aynı zamanda Bentley’nin 2025 yılında tanıttığı yenilenmiş amblemi taşıyan ilk seri üretim otomobil olma unvanını da üstleniyor. Baz versiyonda 21 inç jantlar standart sunulurken, performans odaklı Torcal S versiyonunda ise 22 inçlik dev jantlar standart olarak geliyor.

Bentley, ilk tam elektrikli hamlesinde performans parametrelerini oldukça yüksek tutmuş. Araçta 4 tekerlekten çekiş sağlayan 2 adet sürekli mıknatslı senkron motor görev yapıyor. Arka aksta ise torku yönlendirmek adına çok plakalı kavramalara sahip kilitli diferansiyel bulunuyor. Standart Torcal modeli 821 bg güç ve 1.194 Nm tork üretirken; 0-100 km/s hızlanmasını 3,4 saniyede tamamlayıp 250 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Serinin zirvesindeki Torcal S ise Launch Control devredeyken tam 888 bg güç ve 1.350 Nm tork sunuyor. Bu devasa SUV, 0-100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede çıkabiliyor. Azami hızı ise 260 km/s.

Torcal’ın kalbinde 800 voltluk mimariyle çalışan 113 kWh net kullanılabilir kapasiteye sahip lityum-iyon batarya bulunuyor. WLTP standartlarına göre 600 km’ye kadar menzil vaat eden model, şarj hızıyla da göz dolduruyor. 400 kW hızlı şarj desteği sayesinde batarya, %10’dan %80 doluluğa 20 dakikanın altında ulaşabiliyor. Uygun istasyonlarda yapılan 7 dakikalık bir şarj ise araca yaklaşık 161 km menzil kazandırıyor. Bentley, bu devasa batarya paketine 10 yıl veya 161.000 km garanti sağlıyor.

Sürüş dinamiği tarafında ise alışılmışın dışında bir teknoloji mevcut. Adaptif çift valfli amortisörlerle kombine edilen tam aktif süspansiyon sistemi sayesinde araçta geleneksel viraj demirleri tamamen kaldırılmış. Her amortisör bağımsız yönetilerek gövde salınımı engelleniyor. Standard olarak sunulan yönlendirilebilir arka aks ise arka tekerlekleri 5 dereceye kadar döndürerek 5 metrelik dev SUV'un dönüş çapını 11,1 metreye kadar düşürüyor. Durdurma gücü ise opsiyonel olarak sunulan önde 440 mm, arkada 410 mm’lik devasa karbon silisyum karbür seramik frenlerle sağlanıyor.

Teknoloji ve pratikliği birleştiren Torcal, ön kaput altındaki 90 litrelik "frunk" ve arkadaki 460 litrelik bagajıyla toplamda 550 litre saklama alanı sunuyor. Çevreyi tarayan 25 adet radar, kamera ve sensör sayesinde araç, dar yollarda sıkıştığında tespit ettiği kaçış noktasına kendi kendine geri manevra yapabiliyor. İç mekânda kavisli OLED ekranlara yer verilirken, Bentley lüks hissini öldürmemek adına orta konsol ve direksiyonda fiziksel tuşları korumuş. Ancak asıl fark yaratılan nokta motor sesi ve malzeme kalitesi. İçten yanmalı motor taklidi yapmak istemeyen marka, ikonik 6,75 litrelik V8 motor sesini temel alıp davul, viyola ve bas gitar kayıtlarıyla harmanlayarak "Bentley Dynamic Symphony" adında özel bir ses tasarlamış.

Torcal modelinin fiyatları 165.000 sterlinden başlıyor. Yüksek performanslı versiyon ise 200.000 sterlinden satışa çıkacak.