Berber ve Güzellik Salonları, Bir Süreliğine Kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" isimli ek genelgede berber ve güzellik salonlarının kapatılmasını istedi. Alınan karara göre bu dükkanlar, bugün saat 18.00 itibarıyla geçici bir süreliğine kapatılacak.

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüsün ülkemizde ilk defa tespit edilmesinin ardından pek çok önlem alınmış ve bu önlemler tek tek açıklanmıştı. Bu kapsamda alınan önlemlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ederken bugün alınan yeni bir karar, İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen bildiride, yeni tip koronavirüse karşı önlem amacıyla berber, kuaför, güzellik salonu ve benzeri şekilde hizmet veren dükkanların geçici bir süreyle kapatılması gerektiği belirtildi. Bu dükkanların faaliyetleri, bugün (21 Mart 2020) saat 18.00 itibarıyla geçici bir süreliğine durdurulacak.

Berber ve güzellik salonları, bugün 18.00 itibarıyla faaliyetlerini durduracak:

Bakanlık, söz konusu tedbirlere ilişkin il valileri ve kaymakamlar ile belediyelerin iş birliği içinde çalışması ve gerekli tedbirlerin ivedilikle uygulanması gerektiğini belirtti. Gönderilen bildiride ayrıca kolluk birimleri tarafından konunun takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi istendi.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde il valiliklerine gönderdiği bir başka bildiride tiyatro, sinema, kafe ve oyun salonları gibi insanların bir arada vakit geçirdikleri mekanların da geçici bir süreliğine kapatılmasına karar vermişti. Bununla birlikte vatandaşların toplu olarak bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de bir süreliğine durdurulmuştu.

Türkiye’de tespit edilen koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor:

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada ülkemizde koronavirüs testi uygulanan 3656 şüpheliden 311’inin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, 5 kişinin ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Eklenen yeni vaka sayılarıyla birlikte ülkemizdeki hasta sayısı 670’e ulaşırken, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 9’a yükseldi.