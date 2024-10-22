2021 yılında ABD'de gerçekleşen olayda bir adamın, organları alınmak üzere ameliyat masasındayken uyandığı ortaya çıktı.

ABD sağlık sistemi sık sık eleştirilere konu oluyor. Son ortaya çıkan olay ise ülkedeki hastanelerin beyin ölümünü ve organları almaya karar vermekte kullandığı prosedürlerini tartışmaya açıyor. Zira korku filmlerini aratmayacak bir olay, ABD Kongresi'nde ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Kaynaklar ve Ticaret Komitesi'nin geçtiğimiz ay organların nasıl alındığı ve taşındığı ile ilgili sorularına cevap verdiği bir mektup yayımladı. Mektup, 2021 yılında Kentucky'de yaşanan olayı ortaya çıkardı.

Kalbi alınmak için masadayken uyanmış!

36 yaşındaki Thomas Hoover II adlı ABD'li vatandaş, Ekim 2021'de hastaneye kaldırılmış, daha sonra ise beyin ölümü gerçekleştiği gerekçesiyle ve vasiyeti doğrultusunda organ nakli için ameliyata alınmıştı. Hoover ameliyata giderken kız kardeşi Donna Rhorer ise kardeşinin gözlerinin açık olduğunu ve etrafa baktığını söyleyerek itiraz etti ancak doktorlar bunun yaygın görülen bir refleks olduğunu belirtti.

Hoover, kalbi alınmadan önce damarlarda tıkanıklık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan kalp kataterizasyonu sırasında uyandı ve ameliyat masasında kıvranmaya başladı. Hastanın net şekilde hareket etmeye başlaması ve "gözle görülür şekilde ağlaması" üzerine işlem durduruldu ve çıkarılan organları yerlerine koyuldu.

Hastanenin doktorlarının ise olayla ilişkilendirilmek istemedikleri ve ameliyattan çekildikleri ifade edildi. Hoover ise yaşadığı olaya rağmen hayatta kalmayı başardı ancak konuşma, hafıza ve hareket sorunları yaşamaya devam ediyor. Bu vakanın ardından ölüm kararı ve organ nakli prosedürleri konusunda tartışmanın büyümesi bekleniyor.