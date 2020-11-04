Bilim İnsanları, Ayak Kokusunu Yok Edecek Çorap Üretti

Ayak kokusundan rahatsız olanlardan mısınız? Alanında “çığır açan” bir nanopaçacık teknolojisi bu sorunu ortadan kaldırmaya aday.

Her ne kadar 2020 yılı ne gelecekçilerin tasarladıklarına ne de bilimkurgulara benzese de teknoloji her alanda gelişimine ve ilerlemesine devam ediyor. Bu teknolojilerden biri olan nanoteknoloji, en kokulu sorunlardan birine çözüm buluyor: ayak kokusu.

Ülkemizde zaten bir sorun olan kötü koku, özellikle ayak kokusu konusunda sık sık sorunlara neden oluyor. Hemen herkesin aklına ayak kokusu denildiğinde birileri geliyor. Bu sorunu çözmek isteyenlere bilim insanlarının tavsiyesi, çinko oksit nanoparçacıklara batırılmış çoraplar.

Çinko oksit ayak kokusunun nedenlerini ortadan kaldırıyor

Araştırmacılara göre çinko oksit kullanılan kumaşlar, ayak kokusunu önlemekte iki farklı şekilde fayda sağlıyor. Bunlardan ilki, Bromodosis adı verilen ayak kokusunun oluşumunu önlemesi. Diğeri de pitted keratolysis adı verilen mantar benzeri bakterileri engellemesi.

İlk olarak Thai Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından geliştirilen bu çoraplar, Tayland’daki Mahidol Üniversitesi’ne ait Siriraj Hastanesi’nde test edildi. Yapılan testlerde çinko oksitin antibakteriyel etkisi kanıtlanırken, insan vücudu için de uygun olduğu ortaya konuldu. Yani bu nanoparçacık, özellikle çoraplar gibi kıyafetler için ideal.

Deniz Akademisi’nden 148 öğrencinin katıldığı çalışmada ayak kokusu ve ayaktaki bakteri enfeksiyonları ordunun şikayetleri olarak öne çıktı. Örnek vermek gerekirse Tayland’daki yeni askeri öğrencilerin %38,5’i ayak sorunlarından şikayetçi oluyor.

Ayaklarda kötü kokuya son

Çalışmalar, çinko oksitle kaplı çoraplar giyenlerin ayaklarından daha az kötü koku geldiğini ortaya koydu. Ayrıca kötü ayak kokusunun genel yaşam kalitesi üzerinde de olumsuz bir etkisi olduğu gözlendi.

Araştırmanın baş yazarı olan Dr. Puntawee Ongsri, yaptığı basın açıklamasında kendisinin bir ordu subayı iken en sık karşılaştığı sorunlardan birinin ayak enfeksiyonları olduğunu söyledi. Yaşanan mantar ve bakteri enfeksiyonlarını çözmek için bir çalışma yaptığını belirten doktor, yeni buluşlarını gerçek hayat koşullarında test etmek istediklerini ifade etti.