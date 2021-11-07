Bilim İnsanları, Dünya’nın Dijital İkizini Oluşturuyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) araştırmacıları ve bilim insanları, iklim değişikliğinin önüne geçmek için Dünya’nın dijital bir ikizini oluşturuyor. Oluşturulan modellerle iklim değişikliğinin gelecekte yol açacağı sonuçların simülasyonları oluşturulabilecek. Bilim insanları, bu projeyle birlikte iklim değişikliğini engellemede yeni bir adım atmayı hedefliyor.

Bilim insanları ve araştırmacılar, iklim değişikliğinin etkilerini yakından takip etmek ve önüne geçmek için yeni bir proje hazırlıyorlar. Bu proje kapsamında Digital Twin Earth adında ‘gezegenin dijital bir ikizi’ oluşturulacak. Dünya’nın dijital bir ikizini oluşturmak için ileri teknoloji yapay zeka algoritmaları ve güçlü süper bilgisayarlar gerekiyor. Bu teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdüren Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve ortakları, aynı zamanda uydulardan aldığı görüntülerle Dünya hakkında veriler toplamaya devam ediyor.

İlk kez 2020 yılında tanıtılan projenin amacı; Dünya üzerindeki doğal ve insan kaynaklı aktivitelerin gelecekte gezegen üzerinde yol açacağı etkilerin modellerini oluşturmak. Oluşturulan modeller, meydana gelen aktivitelerin zincirleme etkilerini gözler önüne serebilecek. Örneğin; Dünya üzerinde herhangi bir bölgede ‘temiz enerji kaynaklarına’ dönüş yapıldığında o bölgenin sera gazı salınımı oranındaki değişikliklerin bir simülasyonu oluşturulabilecek. Salınım oranındaki bu değişikliğin de direkt olarak deniz seviyesindeki yükselişe olan etkileri de modellenebilecek.

Antarktika’nın dijital ikizi oluşturuldu bile:

ESA ve ekibi, 11-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen PhiWeek etkinliğinde ‘dijital ikiz’ projesine ufak ufak başladıklarını belirtmişti. ESA’nın basın açıklamasında konuşan Edinburg Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Noel Gournmelen, ‘Antarktika’nın dijital ikizini oluşturduklarını’ açıkladı. Oluşturulan dijital ikizin buzullardaki erimeyi takip etmede araştırmacılara büyük yardım sağlayacağı öngörülüyor. Dünya üzerindeki tatlı suların %60’lık kısmını barındıran Antarktika buzul örtüsünün tamamı eridiği takdirde okyanus seviyesinde 58 metrelik bir artış olacağı hesaplanmış. Bunun olması da insanlık için felaket demek.

Bilim insanları, Dünya’yı farklı yönleriyle incelemek için ‘Dijital Okyanuslar İkizi, Dijital Gıda İkizi, Dijital Ormanlar İkizi’ gibi modeller oluşturarak her alanda ayrı ayrı bilgi sahibi olmayı hedefliyorlar. Oluşturulan bu modellerin toplum tarafından da anlaşılabilir şekilde yapılması planlanıyor. Böylece iklim değişikliğinin etkileri hakkında elde edilen son veriler herkes tarafından gözlemlenebilir.