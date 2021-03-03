Bilim İnsanları, İnsanlarla Rüyalarında Konuşmayı Başardı

Bilim insanlarına göre uyuyan ve rüya gören insanlarla iletişim kurmak mümkün. Üstelik bu iletişim tek taraflı da olmuyor.

Zaman zaman insanlar rüyadayken, bir rüyanın içinde olduklarını fark edebiliyor. Bu duruma lucid dreaming adı veriliyor. Bilim insanlarına göre lucid dreaming yapan kişilerle iki yönlü iletişim kurmak mümkün. Yani bu insanlarla konuştuğunuzda cevap alabiliyorsunuz.

ABD, Fransa, Almanya ve Hollanda'da birbirlerinden ayrı şekilde gerçekleştirilen deneylerde, insanlara uyudukları esnada basit sorular soruldu. Uyuyan kişiler ise göz kapaklarını hareket ettirerek ya da yüz ifadelerini değiştirerek belli cevaplar verdi.

Rüya görürken iletişim kurmak

Northwestern Üniversitesi'nden doktora öğrencisi ve araştırmanın baş yazarı olan Karen Konkoly, yaptığı açıklamada "80'lerden bu yana lucid dreaming yapanların bu sinyallerle rüyalarının dışıyla iletişim kurduğunu biliyorduk. 'Biz de iletişim kurabilir miyiz?' diye merak ettik. İnsanlara rüyalarında gerçekten duyup cevap verebilecekleri sorular sorarak iletişim kurabilir miydik?" dedi.

Current Biology adlı dergide yayımlanan araştırmada, insanların en yoğun şekilde rüya gördüğü aşama olan hızlı göz hareketi aşaması incelendi. REM uykusu olarak adlandırılan bu uykuda, insanların gözleri dışındaki bütün kasları adeta felç oluyor. Rüyada lucid duruma gelen bir kişi, gözlerini sağa ya da sola çeviriyor. Bu da bilim insanlarının, rüya görenlerin iletişim kurmaya çalıştığını anlamasına yardımcı oluyor.

Lucid rüya görmek kolay değil

Neredeyse herkes rüya görüyor olsa da lucid rüya görebilmek herkesin yapabildiği bir şey değil. Araştırmacılar da daha önceden bu durumu yaşamış, deneyimlemiş kişilerden katılımcılarla çalıştı. Ayrıca katılımcılara lucid rüya eğitimi de verildi.

Katılımcılara "Sekizden altı çıkarsa kaç kalır?" gibi basit sorular soruldu. Bu soruları cevaplayan katılımcılar, örneğin iki kere sağa baktı. Yapılan 158 denemede, doğru cevapların oranı %18 oldu. %18'lik bir grubun da sorulara cevap verip vermediği anlaşılamadı. Katılımcıların %61'i ise hiçbir tepki vermedi.

Bu araştırmanın rüyaların incelenmesi ve anlamlandırılması için yeni çalışmaların da yolunu açması bekleniyor. Daha doğru ve daha etkili iletişim yöntemlerinin bulunması ile bu alanda çığır açacak gelişmeler yaşanabilir.