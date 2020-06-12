Bilim Kurulu Sokağa Çıkma Yasağı Talebinde Bulundu İddiası

1 Haziran tarihi itibarıyla yeni normalleşme dönemine giren Türkiye, yeniden sıkı karantina tedbirleri ile karşılaşabilir. Basında yer alan bazı haberlere göre Koronavirüs Bilim Kurulu, COVID-19 vakalarının beklenen rakamlara inmemesi gerekçesiyle yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanmasını önerdi.

Türkiye, 1 Haziran’da yürürlüğe konan normalleşme takvimi kapsamında eski rutinlerine dönmeye başlamıştı. Pek çok işletme, yeniden kepenk kaldırmanın sevincini yaşarken, hafta sonu yasaklarından bunalan insanlar da kendilerini sahillere, parklara, cafelere attı.

Fakat geçtiğimiz hafta sonu İstanbul ve İzmir gibi koronavirüs salgının sert geçtiği yerlerde ortaya çıkan olumsuz görüntüler, sağlık otoritelerini büyük bir endişeye sevk etmişti. Hatta bazı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri, dikkat edilmediği takdirde yeniden karantina sürecine girilebileceği uyarısında bulunmuşlardı.

Uzmanlar, önlemlere dikkat edilmediği takdirde yeniden karantina sürecine girilebileceği uyarısını yapmışlardı

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, önceki gün yapılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında, gevşetilen karantina önlemlerinin vaka sayısındaki etkisi masaya yatırıldı. Toplantıda, yasakların kalkmasıyla birlikte yaşanan yoğunluğun vaka tablosunda olumsuz değişime yol açmadığı, ancak vaka sayılarının belli bir bantta takılıp kaldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın modellemelerine göre, haziranın ortasına kadar günlük vaka sayısının 500’lü sayılara inmesi, temmuz başı itibarıyla da 100’ün altına düşmesi öngörülüyordu. 20 Mayıs’tan bu yana vaka sayılarının 800-900’lü sayılar arasında gidip geldiğinin belirtildi toplantıda, öngörülen rakamlarına ulaşılamamasının nedeni olarak toplumdaki yüzde 20’lik bir kesimin kuralları ihmal etmesi gösterildi.

"Toplumda yüzde 20’lik bir kesimin kuralları ihmal etmesi, öngörülen rakamlara ulaşılmasını engelliyor"

Habere göre, vaka sayısındaki bu direncin kırılmasını sağlamak amacıyla özellikle kapalı alanlarda maske takmayanlara cezai yaptırım uygulanmasını talep eden Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka artışı yaşanan veya sosyal mesafenin dikkate alınmadığı şehirlerde ise sokağa çıkma yasağı dahil bir dizi tedbirin devreye alınması önerisinde bulundu.

Açık havada olunmasının bir şeyi değiştirmediğini belirten uzmanlar, sosyal mesafe ve maske gibi önlemlere uyulması gerektiğini söylüyor. Genel kanı ise dikkat edilmezse vaka sayısının yeniden artabileceği ve tekrar karantina sürecine geri dönebileceğimiz yönünde.