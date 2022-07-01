ABD'de 6-7 kadar otonom taksi, yaşanan bir aksaklık nedeniyle bir araya toplandılar. Daha sonra hareket etmeyen otonom taksiler, trafiğin saatler boyunca durmasına yol açtılar. Taksilerden sorumlu olan Cruise isimli şirket, saha ekiplerini göndererek otomobilleri yoldan kaldırdı.

Otomobil dünyasında geleceği şekillendirecek olan otonom sürüş sistemleri, artık yavaş yavaş hayatımızın içerisine giriyorlar. Bu bağlamda; bazı otomobiller zaten otonom olarak hareket edebiliyor. Buna paralel olarak hayata geçirilen bazı girişimler ise taksi şoförlerini bypass edip, tamamen otonom araçlarla yolcu taşımaya odaklanıyor. İşte bu girişimlerden bir tanesi de Cruise. Ancak şirket, şimdi çok komik bir olayla karşı karşıya kaldı.

Cruise isimli şirket, bundan yaklaşık bir hafta önce ABD'nin San Francisco kentinde hizmet vermeye başladı. Sürücüsü bulunmayan otonom araçlar, şu an için belirli saatler arasında ve yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyorlar. Ancak geçtiğimiz günlerde garip bir olay yaşandı. Şirketin muhtemelen algoritmalarındaki bir hata, otonom araçların bir araya toplanmasına yol açtı. 6-7 adet otonom taksi, bir araya geldikten sonra da çalışmayı durdurdu. Şirket, operasyon ekibini sahaya göndererek hareket etmeyen araçları manuel olarak kaldırdı.

Trafik birkaç saatliğine kilitlendi

Edinilen bilgilere göre Cruise'in otonom taksileri, işlek caddelerin kesiştiği bir noktada kaldılar. Bu da bölgedeki trafiğin yoğunlaşmasına ve birkaç saatliğine tamamen durmasına yol açtı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, sorunun giderildiği ve hiçbir yolcunun bu sorundan etkilenmediği ifade edildi. Cruise yetkilileri, neden böyle bir şey yaşandığına dair bir şey söylemediler.

Yaşanan olay, ilk olarak bir Reddit kullanıcısı tarafından gündeme getirildi. Söz konusu kullanıcı, yaptığı paylaşımda "O anlarda ilk söylediğim şey, bizi öldürmek için bir araya geldikleriydi. Olağanüstü bir şeydi..." ifadelerini kullandı. ABD'de yaşanan ilginç olay, otonom otomobillerin tam anlamıyla hayatımıza entegre olmadıklarının açık bir göstergesi.