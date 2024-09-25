Biyolojik olarak insan, gece uyumaya, gündüz de işlerini halletmeye programlanmıştır. Öyle ki birçoğumuz gündüz uyuduğumuzda bu durumun, gece uykumuzu olumsuz etkileyeceğinden bile yakınırız. Halbuki zararından çok yararı olduğunu bir bilsek!

Evet, doğru duydunuz. Gündüz şekerlemesi, pek çok faydayı da beraberinde getiriyor. Yalnızca uyku sağlığımızı değil, ruhsal olarak karar verme mekanizmamızı da olumlu etkiliyor.

Uzmanlara göre “önemli bir karar” vermeden önce, gün içinde ufak bir şekerleme yapmamız gerek. Peki neden?

Çoğu zaman, günün yorgunluğunu bir kanepede uyuyakalarak attığımız bir gerçek.

Bu durum, insana koşulsuz bir rahatlama sağlıyor. Gün içinde yaşadığımız yorgunluklar, stres, iş yükü; birkaç dakikalık bile olsa şekerleme sayesinde yerini rahatlamaya bırakabiliyor. Mucize gibi olan bu olay, nasıl oluyor da böylesine insanı 8 saat uykudan uyanmış gibi rahatlamış hissettirebiliyor?

Aslında vücudumuz, uyandığımız andan itibaren tekrar uykuya geçmek için programlanmıştır. Yani sabah uyandığımızda, aslında günün geri kalanında da tekrar gece uyumak için hareket ediyoruz. Fakat bilmediğimiz bir şey var, gündüz biraz da olsa uyumak; gece uykusunun yerine bile geçiyor.

Hepimizin düşündüğü gibi “gündüz uyumak”, gece uykusunu olumsuz etkilemiyor, aksine faydası bile var.

Algılamamız ve hafızamız güçlenirken işe daha iyi odaklanmamızı sağlıyor bu küçük uyku. Bir ara sosyal medyada bir bilgi dolaşıyordu: Japonya’da çalışanlar, öğle aralarında uyku molası veriyor diye. Bu bilgi, Japonların yine bizden birkaç yıl ileride yaşadıklarını gösteriyor esasen. Çünkü yalnızca çocukların değil, yetişkinlerin de öğle uykusuna ihtiyacı olduğu sırrını çözmüş gibi görünüyorlar.

20 dakika bir şekerleme, sizin için yeterli olacaktır. Bu uykunun ilk 10 dakikası, gevşeme süresi olarak geçiyor. Bu esnada vücut rahatlar, vücut ısısı ve nabız düşer. O sırada 20 dakika kısa uyku, dikkat ve konsantrasyona inanılmaz bir etki sağlamış oluyor.

90 dakikalık bir uyku ise, sizi REM uykusuna sokar.

Bu da kişinin yaratıcılığını maksimum düzeye çıkarması demektir. Özellikle önemli bir karar verecekseniz, 90 dakikalık uyku önerilirken, fiziksel olarak enerjiye ihtiyaç duyuyorsanız da 20 dakikacık kısa bir uyku öneriliyor.

Bonus bilgi: Uzmanlara göre şekerleme yapmak için en ideal saat 13.00-15.00 aralığıdır.

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