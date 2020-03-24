Çin'de Bir Kişi Hantavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Dünya koronavirüsle başa çıkmaya çalışırken Çin'den yeni bir virüs haberi geldi. Bu kez de bir kişi, kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşabilen "hantavirüs" nedeniyle hayatını kaybetti.

Tüm dünyanın gündemi şu sıralar koronavirüs ve bu virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, kısa bir süre içerisinde de dünyanın hemen her yerine yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü, bu virüsü pandemi olarak ilan etti. Çinli yetkililer, ülkedeki durumun normale dönmeye başladığını duyurmuşlardı ancak şimdi yaşanan bir gelişme, Çin'in yeni bir virüs ile karşı karşıya olabileceğini düşündürdü.

Koronavirüs ile ilgili yapılan çalışmalar, bu virüsün hayvanlardan insanlara geçtiğini ve yüksek bulaşıcılıkta olduğunu ortaya koymuşlardı. Ancak Çin'de görülmeye başlayan yeni virüs, en azından solunum yolu aracılığıyla insandan insana bulaşmıyor. "Hantavirüs" olarak isimlendirilen virüs çeşidi, kemirgenlerden insanlara bulaşıyor ve çeşitli hastalıkların fitilini ateşliyor. Peki bu virüs, Çin'de nasıl ortaya çıktı?

Çin hükümetinin yayın organlarından bir tanesi olan Global Times, pazartesi günü Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Yunnan eyaletinde bulunan bir erkeğin otobüs ile seyir halinde iken hayatını kaybettiğini yazdı. Bu ölümle ilgili yapılan incelemeler, söz konusu kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı. Yetkililer, aynı otobüste bulunan 32 kişiye daha bu virüsle ilgili test yapıldığını ve karantinaya alındığını açıkladılar.

Hantavirüs tam olarak nedir, nasıl bulaşır?

ABD'nin Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yapılan açıklamalara göre hantavirüsler, kemirgenler tarafından taşınan ve insana bulaştırılan; insanlarda çeşitli hastalıklara neden olan bir virüs çeşidi. Hava yolu ile bulaşmayan hantavirüs; kemirgenlerin idrar ya da dışkıları aracılığıyla bulaşabiliyor. Ayrıca bu virüsü taşıyan kemirgenler tarafından ısırılmak ya da tükürüğüne dokunmak da bu virüsün bulaşmasına neden olabiliyor.

Hantavirüs hangi hastalıklara yol açıyor?

Bilim insanları, hantavirüsün neden olduğu iki hastalık tespit ettiler. Bu hastalıklardan bir tanesi "pulmoner sendromu", diğeri ise "böbrek sendromlu hemorajik ateş" olarak isimlendiriliyor. Pulmoner sendromunun erken belirtileri arasında baş ağırısı ve dönmesi, titreme, karın ağrısı, yorgunluk, ateş ve kas ağrıları bulunuyor. Öksürük ve nefes darlığına da neden olan hastalık, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre yüzde 38 öldürücülük oranına sahip.

Böbrek sendromlu hemorajik ateşin belirtileri de pulmoner sendromu ile hemen hemen aynı. Ancak bu hastalık; düşük tansiyon, akut şok, vasküler sızıntı ve akut böbek yetmezliği gibi farklı sorunlara da yol açabiliyor. Böbrek sendromlu hemorajik ateş, nadiren de olsa insanlardan insanlara aktarılıyor ancak pulmoner sendromunun insanlardan insanlara bulaşma olasılığı bulunmuyor.

Hantavirüsle mücadele yöntemi var mı?

Hantavirüsün kaynağının kemirgenler olduğunu zaten belirtmiştik. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan açıklamalara göre bu virüsle başa çıkabilmek için kemirgen popülasyonlarının kontrol altında tutulması gerekiyor. Çin hükümeti, bu konuyla ilgili nasıl bir çalışma yapacaklarını henüz açıklamadı ancak umuyoruz ki bu kez alınan tedbirler doğru ve yerinde olur.