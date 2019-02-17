10 Euroluk 1.000 Apex Coins Nasıl 3,99 Euroya Satın Alınır?

Xbox Live EA Access, Origin Access Basic ve Premier kullanıcıları 1.000 Apex Coins'e ve daha birçok ürüne ücretsiz olarak sahip oluyorlar.

Yeni Battle Royale oyunu Apex Legends furyası çığ gibi büyüyor. Oyuncular gece-gündüz öldürme sayılarını yükseltmek ve oyunda daha iyi yerlere gelmek için çaba sarf ediyorlar. Para ödeyerek kazanma (P2W) mantığı bulunmayan Electronic Arts (EA) yapımı yeni ücretsiz oyunda tahmin edebileceğiniz gibi silah ve karakter kostümleri, pahalı oyun içi satın alımlarla edinilebiliyor ve EA de buradan gelir elde ediyor.

Apex Legends'ta en ucuz oyun içi satın alım seçeneği 9,99 euroya ​(60 TL) 1.000 Apex Coins hâlinde bulunuyor ancak 1.000 Apex Coins elde etmenin farklı bir yolu daha var. EA, Apex Legends için özel fırsatları oyuncularına sunuyor.

Aylık abonelik sistemine dayalı Origin Access Basic ve Premier kullanıcıları ve Xbox Live hesaplarında EA Access üyeliği bulunan kullanıcılar Apex Legends'ta:

1.000 Apex Coins'e,

Özel bir Flatline Saldırı Tüfeği Epic Kostümü'ne ve

Özel bir Banner Badge'e ücretsiz olarak sahip oluyorlar.

Buradan da anlaşılacağı gibi eğer aylık 3,99 euroya Origin Access Basic üyeliğini satın alırsanız normali 9,99 euro olan 1.000 adet Apex Coins'e 6 euro daha az ödeyerek ve aynı zamanda özel bir kostümün yanında banner badge de elde ederek sahip olabiliyorsunuz. Bunların yanında Origin Access Basic üyeliği; Origin'deki birçok oyunu -örneğin Battlefield 1- ücretsiz olarak bir aylık süre içerisinde oynayabilmenize imkan tanıyor.

Not: EA'in Origin Access Basic ve Premier üyeliklere verdiği fırsat 30 Haziran 2019 tarihine kadar geçerli olacak.

İstediğiniz zaman iptal edebileceğiniz Origin Access Basic üyeliğini isterseniz sadece Apex Legends'teki 1.000 Apex Coins'ten yararlanmak için 1 aylığına kullanabilirsiniz, isterseniz de devam ettirebilir ve Origin'deki oyunlara tam fiyat vermeyerek, çok düşük bir fiyata Origin Access Basic kapsamındaki 177 oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

Origin Access Basic ve Premier üyelikleri satın almak veya gözden geçirmek için buraya tıklayabilirsiniz.