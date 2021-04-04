Yerli kripto borsası Bitci.com, Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile kullanıcılarını dolandırıcılara karşı uyardı. Resmi internet sitesinin kopyalandığını ve phishing işlemi gerçekleştiren kişilerin tespit edildiğini bildiren Bitci.com, aynı zamanda adına açılmış sahte Telegram grupları konusunda da bilgi paylaştı.

Yerli kripto borsalarından Bitci.com, Twitter hesabından tüm kullanıcıları için oldukça önemli bir açıklama yaptı. Resmi web sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yapan kişilerin tespit edildiğini belirten Bitci.com, olası zararlarla karşı karşıya kalmamaları için kullanıcıları uyardı.

Bitci.com, yaptığı açıklamada phishing (oltalama) yöntemi ile, kopyalanan site üzerinden kullanıcı verilerini ele geçirmeye çalışan kişilerin tespit edildiğini söyledi. Phishing, kendini resmi bir kaynak olarak gösteren dolandırıcıların kullanıcıları kredi kartı, banka bilgileri gibi hassas bilgilerini ele geçirerek mağdur ettiği bir dolandırıcılık yöntemi ve sık sık bu yönteme başvuruluyor.

Sahte Telegram grupları da açılmış:

Bitci.com, aynı zamanda adına açılmış sahte Telegram grupları konusunda da uyarı yaptı. Resmi Telegram gruplarını paylaşan kripto borsası, kullanıcıların yalnızca resmi gruplar üzerinden Bitci.com ile iletişime geçmeleri gerektiğini hatırlattı.

Konu ile ilgili henüz daha detaylı bir açıklama ya da durumun herhangi bir mağduriyet yaratıp yaratmadığına yönelik bir bilgi paylaşımı bulunmuyor. Ayrıca tespit edildiği ifade edilen kişilerin bu işlemi ne kadar süredir yaptığına yönelik de bir bilgi yok.

Bitci.com şu an için sitesinde yaşanan yoğunluk sebebiyle işlemlerde gecikmeler yaşandığını da bildirdi. Kullanıcıların bu yönde yaşanabilecek aksaklıklar ile gelen haberler arasında bir bağlantı kurup tedirgin olmaması için yapılmış gibi görünen bu açıklamaya göre Bitci.com, oluşan yoğunluğun önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.