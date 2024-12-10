Black Myth: Wukong'un yeni güncellemesi ile Türkçe dil desteği eklendi. Güncelleme ile birlikte yeni oyun modu "Challenge" da eklendi.

Black Myth: Wukong, artık Türkçe dil desteğine sahip. Game Science tarafından yayınlanan güncelleme ile birlikte oyuna birçok yenilik eklendi.

Black Myth: Wukong, ağustos ayının sonlarında piyasaya sürüldü. Şimdi ise oyuna eklenen Türkçe dil desteği, Türk oyuncuların daha rahat bir deneyim yaşamasını sağlayacak.

Türkçe dil desteği geldi

Güncelleme ile birlikte ayrıca "Challenge" adında yeni bir oyun modu da oyuncuların beğenisine sunuldu. Bu mod sayesinde, oyunu en az bir kez tamamlayan kullanıcılar yeni meydan okumaların ve boss dövüşlerinin kilidini açabiliyor.

Bunun yanı sıra oyuna dört farklı özel zırh parçası da eklendi. Game Science tarafından duyurulan bu güncelleme, oyunun içeriğini zenginleştirerek oyunculara yeni deneyimler sunmayı hedefliyor. Black Myth: Wukong'un Türkçe dil desteği ve yeni gelen güncellemelerle birlikte oyunun daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor.