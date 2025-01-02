Black Myth: Wukong'un oyun yönetmeni, yapımın Xbox'a neden hâlâ gelmediğini açıkladı. Ayrıca Sony ile PlayStation'a özel olması için gizli anlaşma yapıldığı iddialarını da reddetti.

Çin merkezli Game Sciences imzalı Black Myth: Wukong, ağustos ayında resmen PC ve PS5 için piyasaya sürülmüştü. Çin mitolojisinden esinlenen yapım, kısa sürede dünyayı kasıp kavurmayı başarmış ve 2024’ün en başarılı oyunlarından biri olmuştu.

Tabii ki oyunseverler, yapımın neden Xbox’a gelmediğini merak ediyordu. Bu konuda bugün direkt olarak geliştiriciden açıklama geldi. Açıklamada, Xbox’a gelmemesinin sanıldığı gibi PlayStation ile yapılan gizli bir anlaşmadan olmadığı görüldü.

Xbox Series S, Wukong’un Xbox’a gelişini engelledi

Wukong hakkında aylar önce ortaya atılan bir iddiada, Sony’nin oyun için para ödeyerek gizli bir anlaşma yaptığı ve bu sayede oyunun konsol tarafında PlayStation’a özel olduğu öne sürülmüştü. Ancak o iddiayı destekleyen hiçbir şey yoktu. Bugün Wukong’un yönetmeni Feng Ji tarafından yapılan açıklama da iddianın yalan olduğunu gösterdi

Feng Ji’nin Weibo üzerinden açıklamasına göre Wukong için PlayStation özel anlaşması hiçbir zaman yapılmadı. Ji, oyunun Xbox’a gelmemesinin ana nedeninin Series S’in düşük özellikleri olduğunu belirtti. Yani tıpkı diğer birçok oyunda olduğu gibi Wukong’u da Series S’e optimize etmek geliştiricileri çok zorladı. Daha önce Baldur’s Gate 3 gibi yapımlarda da benzer şikâyetlerle karşılaşmıştık.

Ülkemiz başta olmak üzere dünya çapında çok satan yygun fiyatlı bir konsol olan Xbox Series S, bu nedenle daha önce birçok kez geliştiricileri zorlamış, eleştiriler almıştı. Ji de 10 GB’lık paylaşımlı hafızasının oyunu konsola getirmeyi çok zorladığını belirtti.

Xbox Series S’in CPU ve GPU arasında paylaşılan 10 GB’lık GDDR6 RAM’i olduğunu belirtelim. Bu kapasite, çoğu alt seviye oyunda sıkıntı çıkarmasa da büyük oyunların optimizasyonunda sorun yaratıyor. Bu da geliştiricilerin ya oyunu Xbox’a getirmesinin önüne geçiyor ya da ertelemelerine neden oluyor. Series X’te ise böyle bir sorun yok.

Xbox, oyunların iki konsolunda da çalışmasını zorunlu tutuyor. Wukong'un gelişi de bu yüzden ertelenmiş durumda. Yani şimdilik PS5’te kalmaya devam edecek. Şirketin Xbox’a ne zaman getireceğini bekleyip göreceğiz.