NetEase’in ilk AAA oyunu Blood Message duyuruldu. Tek oyunculu yapıya sahip oyun, Tang Hanedanı döneminde geçen bir hikâyeyi konu alıyor. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapım, hayatta kalma ve gizlilik odaklı oynanışıyla PC ve konsollar için hazırlanıyor.

Çinli oyun devi NetEase, “Blood Message” adını verdiği yeni bir aksiyon-macera oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. “Blood Message” ismini taşıyan yapım, şirketin ilk AAA oyunu olma özelliği taşıyor.

Blood Message, hikâyeye odaklanan ve çizgisel yapıda ilerleyen bir aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular, Tang Hanedanı’nın son dönemlerine uzanan bu yolculukta, isimsiz bir ulak ve onun küçük oğlunun kontrolünü üstlenecek.

Blood Message Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor

Yapım, Çin’in batısında yer alan Dunhuang bölgesinden başlayarak 1.000 kilometreyi aşan bir yolculuğu konu alacak. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun; hayatta kalma, gizlilik ve keşif temelli mekanikler sunacak. Proje, NARAKA: BLADEPOINT ile tanınan 24 Entertainment’ın Li’an stüdyosu tarafından hazırlanıyor. Oyunun teması ise sıradan insanların tarihteki yerini sorgulayan bir tema üzerine kurulu olacak.

Blood Message için yaklaşık 5 dakikalık ilk fragman paylaşıldı ancak oyunun çıkış tarihi şimdilik belirsiz. PC ve konsollar için çıkış yapması planlanan yapım, NetEase’in tamamen tek oyunculu odaklı ilk büyük projesi olma özelliğini taşıyor.