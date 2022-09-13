Blue Origin Roketi, İnsansız Uçuş Sırasında Havada Patladı

Özel uzay yolculuğunda devrim yaratan Blue Origin’in deney yapma amacıyla fırlatılan roketi, havada patladı. Yolcu taşımayan roket, havaya yükseldiği gibi yere çakıldı.

Ticari uzay yolculukları konusunda SpaceX ile olan yarışı kazanan ve dünyanın ilk özel ticari uzay uçuşunu gerçekleştiren Blue Origin, son aylarda sessiz sedasız bir şekilde Dünya yörüngesine kuracakları ticari uzay istasyonu için yeni roketlerini test ediyordu. Bugün yapılan bir testte ise işler yolunda gitmedi.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu şirketin New Shephard roketi, fırlatmanın hemen ardından havada patlayarak yere çakıldı. Patlamanın ardından yapılan açıklamada hiçbir insanın zarar görmediği açıklandı.

Sadece 1 dakika havada kaldı

Daha önce defalarca kez uzaya çıkan New Shephard roketinin geliştirilen farklı bir modeli olan bu roket, bugün yapılacak bir deney nedeniyle uzaya fırlatılacaktı. İnsansız olarak gerçekleşen bu fırlatmanın hemen ardından roket, havada sadece 1 dakika kaldıktan sonra iticilerde oluşan bir arıza nedeniyle havada âdeta bir alev topuna dönüşerek patladı. Roketin yolcu taşıyan ancak uçuş esnasında boş olan kapsülü ise patlamadan hemen önce roketten ayrılarak çöle iniş yaptı.

Şirket yetkilileri patlamadan 1 saat sonra yaptıkları açıklamada “Görünüşe göre uçuş esnasında bir anomaliyle karşılaştık. İticilerde bir sorun oluştu ancak kaçış sistemi tasarlandığı gibi tasarlandı.” diyerek yaşanan patlamanın iticilerden kaynaklandığını belirtti.

Patlayan roket her ne kadar sadece insansız deneyler için kullanılıyor olsa da bu roket, Jeff Bezos’un uzaya çıktığı New Shephard roketi ile neredeyse aynı. Amazon’un kurucu ise yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.