Bluesky, yeni ücretli abonelik servisi Bluesky+ ile premium özellikler sunmayı hedefliyor. Taslak görsellerle yeni özellikler ortaya çıktı.

Bluesky, yeni ücretli abonelik servisi Bluesky+'ın taslak görsellerini paylaştı. Şirket, bu görsellerle birlikte yeni abonelik servisini duyurmaya çok yaklaştığını belirtiyor. Bluesky+, kullanıcılarına premium özellikler sunmayı hedefliyor ve abonelik modelinin platform için önemli bir gelir kaynağı olması bekleniyor.

Bluesky, geçtiğimiz Ekim ayında 15 milyon dolarlık yatırım aldığını açıklamış ve abonelik modeli üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şirket, Bluesky+ adı verilen yeni ücretli abonelik için taslak görsellerini GitHub üzerinde paylaştı.

Bluesky+, premium özelliklerle kullanıcılara yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor

Bu görsellerde yer alan özellikler arasında daha yüksek kaliteli video yükleme, profil özelleştirmeleri, avatar çerçeveleri gibi premium içerikler bulunuyor. Ayrıca, Bluesky'nin abonelik planında özel uygulama simgeleri, yer imi klasörleri, gönderi analizleri ve post analizleri gibi özellikler de yer alabilir gibi gözüküyor.

Bluesky, abonelikle birlikte doğrulama (profil rozetleri) özelliğini de sunmayı düşünüyor. Ancak bu tam da kesinleşmiş bir plan değil. Şirket, abonelik planını açıklarken "yakında geliyor" etiketinin sadece kullanıcı arayüzü testinin bir parçası olduğunu da belirtti. Ayrıca, Bluesky+'nın aylık 8 dolar ya da yıllık 72 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olabileceği söyleniyor, ancak bu fiyatlar da henüz netlik kazanmış değil. Bluesky'nin CEO'su Jay Graber ise abonelikler dışında farklı gelir modelleri üzerinde de çalıştıklarını belirtti.