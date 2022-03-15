BluTV'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu orijinal belgesel dizisi 'OYUN'dan ilk fragman paylaşıldı. Dizi, oyun sektörünü üç ana başlıkta konu alacak ve Türkiye'deki oyun sektörüne odaklanacak.

On yıllardır büyümesini hız kesmeden sürdüren oyun sektörü, günümüzde milyarlarca doların döndüğü dünyanın en büyük sektörlerinden biri haline dönüştü. Sektör, oyun teknolojilerinden oyun türlerine ve bu oyunların pazarlanmasına kadar devasa dönüşümlere imza attı.

Türkiye’de en fazla aboneye sahip dijital içerik platformu BluTV de bu devasa sektöre odaklanmaya karar verdi. Platform, geçtiğimiz gün “OYUN” isimli belgesel serisinin ilk fragmanını yayımladı. BluTV’nin yeni orijinal yapımı, oyun sektörünün Türkiye’de 1980’lerde ortaya çıkışına ve günümüzdeki gelişimine odaklanıyor.

'Oyun' fragmanı:

Belgesel, “EKOSİSTEM”, “GAMER” ve “ESPOR” başlıklarını irdelemek üzere üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm olan Ekosistem bölümünde oyun sektörünün bel kemiğini oluşturan üretici, geliştirici, yayıncı ve oyuncularla yapılan görüşmeler ile Türkiye’de hızla gelişmeye devam eden ekosisteme odaklanılıyor. Bu bölümde kardeşi şirket Masomo dahil küresel çapta başarı yakalayan yerel oyun üreticileri, popüler içerik üreticileri ve menajerleri konuk olarak karşımıza çıkıyor.

İkinci bölüm Gamer’da ise çocukluğunu ve gençliğini video oyunlarıyla geçiren neslin, oyunlarla tanışma hikâyeleri ve anıları işleniyor. Cenk Durmazel, Erdem Uygan, Kaan Sezyum, Levent Pekcan ve Ataberk Palacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı bölümde kime ‘gamer’ denir sorusuna cevap aranıyor.

Belgeselin üçüncü bölümü de hem ülkemizde hem de dünyada büyümeyi sürdüren espor işleniyor. Bu bölümde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük spor kulüplerinin yanı sıra bağımsız espor takımları, yöneticileri ve profesyonel oyuncular konuk oluyor. Ayrıca bu yıl Formula 2’de mücadele edecek, kendisini espor alanında duyuran Cem Bölükbaşı da bölümde yer alıyor.

BluTV’nin yeni belgesel dizisi Oyun, 17 Mart’ta yayımlanacak.