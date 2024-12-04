Arabalara baktığınızda ve geçmişi düşündüğünüzde belki 20-30 yıl, belki de 50 yıl önceki eskiler gözünüzün önüne gelir ancak yaşamımızın vazgeçilmezi olan araçların asıl ilham kaynağının hangisi olduğunu biliyor musunuz? Gelin sizi Benz Patent-Motorwagen ile tanıştıralım.

Kendisi ulaşım aracı olmaktan öte bir devrimin fitilini ateşleyen mucizeydi.

İlk pratik modern ve üretime giren ilk otomobil olarak bilinen Benz Patent-Motorwagen’ın birbirinden farklı özellikleri var. Kendisi aynı zamanda tarihte ilk ticari olarak satılan otomobil olma özelliğini de taşıyor. İlk benzinli bu arabanın hızını da öğrenince şimdiki araçlara şükredeceksiniz.

Her şey 1885’te başladı.

Alman Mühendis Karl Benz, buharlı ve atlı arabaların hüküm sürdüğü dönemde benzinle çalışan araç yapmaya karar verdi. 29 Ocak 1886’da araç için patent başvurusunda bulundu ve 37435 numarasıyla aracın patentini aldı. Otomobilin doğum belgesi de diyebiliriz bu numaraya.

Temmuz 1886’da ise gazeteler, üç tekerlekli Benz Patent Motor Car model no. 1’i ilk kez kamuoyuna tanıttı.

O dönemde motorlu araç fikri neredeyse sihir gibiydi ve insanlar sokakta aracı gördüklerinde oldukça şaşkındı.

Şimdi sırada aracın yetenekleri var.

Basit bir mühendislik harikası diyebileceğimiz aracın, 0,88 beygir gücünde tek silindirli benzinli motoru vardı ve motor hacmi 954 cc idi.

Maksimum hızı ise 16 km/saatti. Bugün tabii ki azıcık zorlasak koşarak geçeriz gibi düşünüyoruz ama o günün şartlarında bu da oldukça önemli bir gelişmeydi. Tabii atların daha hızlı koştuğunu düşünürsek o zamanlar insanlar hangisini tercih etti bilinmez.

Ağırlığı da 100 kg civarındaydı. Bu da onu hafif ve kullanışlı hâle getiriyordu. Üç tekerlekli ve arkaya monte edilmiş motor tasarımda, çelik borular kullanılmıştı.

Çelik kollu jantlar, katı kauçuk lastikler, ön tekerliği döndüren direksiyon ve dişli kremayer sistemi ile basit tek vitesli şanzıman vardı.

Ahşap ve çelik kombinasyonundan oluşan araba, günümüzden bakınca ilkel sayılsa da modern otomobillerin atasına baktığımızı da unutmamak gerek.

İlk uzun mesafeli yolculuğa çıkıldı ve Benz bu yolculukta yalnız değildi.

Karl Benz’in eşi Bertha Benz ile aracın tanıtımı da sağlanmış oldu. Eşiyle 104 kilometrelik bir yolculuğa çıktılar. Bu hem ilk uzun mesafeli araba yolculuğuydu hem de arabanın dayanıklılığını kanıtlamak açısından inanılmaz bir adımdı.

Yolda birkaç yakıt almak için dursalar ve bazı teknik sorunlar çıksa da bunları çözüp yola devam ettiler.

Üzerinde bazı değişimler de yapıldı.

Çift pitovlu direksiyon sistemini de patentleyen Carl Benz, 1893’te üç beygir gücündeki Victoria’yı farklı gövdelerde üretime geçirdi. 1.200 adet üretilerek dünyanın ilk üretim arabası olan araç ise hafif, dayanıklı ve kompakt bir araba olan Benz Velo’ydu. Tarih 1894’tü.

1897’de ise ikiz motor geliştirildi ancak pek tatmin edici değildi. Hemen arkasından da birbirine zıt olarak düzenlenen konta motor yapıldı. Bu da zıt pistonlu motorun doğuşu oldu. 1900’e kadar arkada bulunan yapı, farklı versiyonlarla 12 kW’ya kadar güç üretti.

O araba, hâlâ görülmeye değer.

Sonrasında ise karşımıza geliştirilmiş pek çok araç çıktı ve bugün yollarda gördüklerimiz de ortada.

Otomobil tarihinin ilk halkası olarak kabul edilen Benz Patent-Motorwagen, Almanya’daki Mercedes Benz Müzesinde sergileniyor. Olur da bir gün yolunuz düşerse daha da yakından tarihe tanıklık edebilirsiniz.

Bunları da inceleyebilirsiniz: