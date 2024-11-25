Birkaç yıl içerisinde tanıtılması beklenen yeni BMW 3 Serisi için konsept tasarım oluşturuldu. Bu konsept tasarım, aracın daha önce çekilen casus görüntülerine dayanıyor.

Alman otomobil devi BMW, bir süredir yeni 3 Serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. BMW, yeni modelin testlerine de başladı. Hatta yeni 3 Serisi, birkaç kez de ağır kamuflaj altında casus kameralara yakalandı.

Haberlerimizde daha önce de yer verdiğimiz Rusya merkezli Kolesa, BMW 3 Serisi için konsept tasarım oluşturdu. Casus kameralara yakalanan görüntüler üzerinden yola çıkılarak oluşturulan konsept tasarım, 3 Serisi'nin her zaman olduğu gibi ilgi çekmeyi başaracağını gözler önüne seriyor.

BMW 3 Serisi için oluşturulan konsept tasarım

Oluşturulan konsept tasarım, 3 Serisi'nin 5 Serisi'ne biraz daha yaklaşabileceğini gözler önüne seriyor. Tabii BMW'nin gelenekselleşmiş tasarım dili, yeni 3 Serisi'nde de korunmaya devam edecek. Bu bağlamda; uzun kaput ve böbrek ızgara, ön kısımda kendini gösteren detaylar arasında olacak.

Aracın arka kısmına baktığımızda da geleneksel BMW dilini göreceğiz gibi duruyor. Ancak bu kez çok daha ince arka aydınlatmalar tüketicileri bekliyor olacak.

Yeni 3 Serisi'nin iç tasarımına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Hâl böyle olunca yeni modelin içinin nasıl görünebileceğine ilişkin herhangi bir tasarım çalışması yapılmadı. Ancak bu noktada çok büyük değişimler yaşanması beklenmiyor.