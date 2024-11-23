Bu içeriğimizde otomobil dendiği zaman akla gelen ilk markalardan Ferrari’nin F355 modelini inceliyoruz. Bakalım F355, bundan tam 30 yıl önce neler sunuyordu?

Ferrari’nin 1994-1999 arasında ürettiği F355, hem performansı hem de tasarımıyla markanın ikonik modellerinden biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle motor sesiyle akıllara kazınan otomobil, Berlinetta, GTS ve Spider olmak üzere 3 versiyonda üretilmişti.

Adını motorundan alıyor.

F355, Ferrari’nin çoğu modelinde de yaptığı gibi ismini motorun teknik özelliklerinden alıyor. Yani F355, 3.5 litrelik V8 motor ve silindir başına 5 valfi ifade ediyor.

Dünyanın ilk seri üretim F1 şanzımanlı arabalarından.

Ferrari F355, F1 teknolojisiyle geliştirilen yarı otomatik şanzıman seçeneği sunan ilk Ferrari modeliydi. Sürücü, direksiyon simidindeki kulakçıklar yani paddle shifter aracılığıyla vitesi değiştirebiliyordu.

Egzoz sistemi aktif ses teknolojisi kullanıyordu.

Yani egzoz valfleri, motor devrine ve gaz pedalına basma şiddetine göre açılıp kapanarak sesi değiştiriyordu. Bu sayede F355 düşük hızlarda sessiz, yüksek hızlarda agresif bir ses deneyimi sunabiliyordu.

Motor sesinden bahsetmeden olmaz.

F355’in motor sesi, gelmiş geçmiş en güzel seslerden biri olarak kabul ediiyor. Daha önce de bahsettiğimiz silindir başına 5 valf tasarımı, motorun yüksek devirlerde daha pürüzsüz bir ses çıkarmasını sağlıyordu.

Döneminin Ferrari adına en çok satan modellerinden.

İtalyan üretici, 11.273 adet Ferrari F355 üretmişti. 1990'lar için büyük bir başarıydı ve Ferrari’nin o döneme kadarki en çok satan modeli oldu.

Peki siz bu otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ferrari ile ilgili bu içeriklere de göz atabilirsiniz: