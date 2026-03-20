BMW i4’e Erken Veda: Üretim Tamamen Bitiyor

BMW, popüler elektrikli sedan modeli i4’ün üretimini sonlandırma kararı aldı. Yerine ise markanın yeni nesil elektrikli platformuna sahip i3 modeli geliyor.

BMW’nin elektrikli otomobil tarafındaki dönüşümü hız kesmeden devam ederken, bu sürecin ilk 'kurbanlarından' biri i4 oluyor. 2022’de piyasaya çıkan ve markanın en çok satan elektrikli modellerinden biri hâline gelen araç, üretimden kalkacak.

Alman otomotiv devi, i4’ün yerine tamamen yeni nesil teknolojiye sahip bir model konumlandırmayı planlıyor. Bu model ise BMW’nin 'Neue Klasse' olarak adlandırdığı yeni elektrikli platform üzerine inşa edilen i3 olacak.

BMW i4 üretimi 2026’da sona erecek.

BMW i4 için yolun sonu aslında bir süredir konuşuluyordu. Son gelen bilgiler, modelin 2026 itibarıyla üretimden tamamen kaldırılacağını netleştirdi. Henüz birkaç yıl önce makyajlanan ve teknik güncellemeler alan i4’ün bu kadar kısa sürede emekliye ayrılması ise doğrudan BMW’nin strateji değişimiyle ilgili. Marka, eski platformları geride bırakıp tamamen yeni bir elektrikli mimariye geçiyor.

Yeni i3, i4’ün yerine geliyor.

BMW’nin yeni tanıttığı i3, aslında i4’ün 'resmî halefi' olarak konumlandırılıyor. Bu değişimin en büyük nedeni ise iki modelin fazlasıyla benzer segmentte konumlanması. Boyut, fiyat ve hedef kitle açısından çakışan i3 ve i4’ün aynı anda satılması, BMW açısından mantıklı görülmüyor