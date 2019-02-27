BMW'nin Gizemli Otomobili iNext En Sonunda Görüntülendi

BMW, önümüzdeki yıllarda adından sıkça söz ettirecek olan fütüristik otomobilini MWC 2019'da sergiledi.

Mobil Dünya Kongresi 2019 her ne kadar akıllı telefonlar ve tabletler alanında birçok yeni ürün sunsa da, diğer alanda hizmet veren firmalar da yeni dönemde piyasaya süreceği ürünleri tanıtıyor. BMW, uzun süredir beklenen ve gelecekten gelmiş gibi duran yeni otomobili BMW iNext'i tanıttı.

BMW iNext uzaktan SUV tarzında bir araç gibi görünüyor ve genel hatlarıyla X6'yı andırıyor. Ancak aracın genel hatlarında kullanılan ince farlar, lambalar ve oldukça abartılı diyebileceğimiz ön ızgarayla enteresan bir tasarıma sahip.

Aracın ön panelinde iki yol bilgisayarı dışında hiçbir gösterge konumlandırılmamış. Bu alanda da kendine has bir görünüme sahip olmuş.

BMW iNEXT, tamamen elektrikli motora sahip ve akıllı 4 çekerli bir özgü süspansiyon teknolojisi mevcut. BMW araçla ilgili net bir tarih vermemiş olsa da 2021 yılında asfalta indirmeyi planlıyor. Aracın tasarımında çeşitli değişiklik ve yenilikler görebiliriz.