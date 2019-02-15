BMW, Yeni Yarış Güvenlik Aracı i8 Formula E'yi Tanıttı

Yarış arabaları her ne kadar çekici olsalar da yarışlardaki güvenlik araçlarının da kendilerine ait bir çekicilikleri yok değil. Buna ister performans ister şıklık deyin, yeni BMW i8 Formula E güvenlik arabası tüm kutucukları işaretliyor.

BMW'nin yeni yarış güvenlik aracı, şirketin Formula E araçlarında olduğu gibi mavi ve beyaz renklere sahip. Arabanın üst tarafında yarışçıların dikkatini çekmek ve sponsorlara reklam koyabilmek için büyük bir ışık çubuğu bulunuyor. Her şeyi derleyip toparlayan ise ön splitter ve arka spoiler. Bunlar, i8'i evinde hissettirirken araca daha agresif ve sportif bir görünüm kazandırıyor.

Aracın arka tarafındaki kapak özel tasarımken karbon fiber kullanılarak üretilmiş. İç tarafta dört noktalı emniyet kemeri ve M4 GTS koltuklar bulunuyor. BMW aynı zamanda frenlerde karbon seramik üniteler kullanmış. Spor şasininin de bulunduğu i8 Formula E, BMW tarafından başka ufak takviyelerde de donatılmış.

BMW'nin standart sürücüler için de hibrit ve elektrikli araçlara yatırımlar yapması, bu aracın standart sürümünün çıkıp çıkmayacağını sorularını da beraberinde getiriyor. Fiyat konusunda da herhangi bir bilgi bulunmamakta.