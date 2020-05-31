BMW M8 Gran Coupe, Tasarım Seçenekleriyle Görenleri Büyülüyor

BMW tarafından geçtiğimiz senenin sonunda tanıtılan 2020 model M8 Gran Coupe dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çekiyor. Satılan en pahalı ikinci BMW olma özelliğini taşıyan araç uçuk fiyatına rağmen görenleri tasarımıyla kendine hayran bırakıyor.

BMW M8 Gran Coupe, son senelerde Münih’ten çıkan en çarpıcı tasarıma sahip otomobil olarak biliniyor. Şirketin geçtiğimiz yılın sonunda tanıttığı ve otomobil severler tarafından çok beğenilen araç, 617 beygir gücüyle iyi bir tasarımdan daha fazlasına sahip olduğunu kanıtlıyor. Şık, zarif ve sportif olarak nitelendirilen araç, M8 serisinin en üstünde yer alıyor ve Porsche Panamera Turbo, Mercedes AMG GT63 ve Audi RS7 gibi araçlarla kıyasıya rekabete giriyor.

Aracın satışa çıkmasının hemen ardından otomobil severlerin yoğun ilgisine maruz kaldığı ise artık bilinen bir gerçek. Bazı sürücüler ise M8 Gran Coupe’un zaten mükemmele yakın olan hatlarına bazı ufak dokunuşlar yaparak aracı daha benzersiz hale getirmeyi hedeflemiş. Bir BMW hayranının Donington Grey renkli otomobiline yaptığı ufak dokunuşlar da buna örnek olarak verilebilir.

Özel program kullanıcılara pek çok seçenek sunuyor:

Rengin ismini daha önceki BMW X6 M ve X4 M modellerinden hatırlayan mutlaka olacaktır. Ancak araçtaki farklılık sadece dışında değil, içinde kullanılan özel bir deriyle de döşemeler benzersiz hale getirilmiş. Tüm bu seçenekler BMW’nin kullanıcılarına sunduğu özel bir programın içerisinde mevcut ve sürücüler satın aldıkları aracı istedikleri şekilde tasarlama şansına sahip. Unutmadan ekleyelim, bu hizmetle kullanıcılar araçlarının pencerelerini özel bir krom çerçeveyle de kaplayabiliyor.

143 bin dolarlık (yaklaşık olarak 975 bin tl) olan fiyatıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde satılan en pahalı ikinci BMW olmasıyla bilinen M8 Gran Coupe dudak uçuklatan fiyatına rağmen gördüğü ilgiden hiçbir şey kaybetmiyor. Şık ve son derece lüks dört kapılı M8 Gran Coupe, BMW M760Li’nin hemen altında yer alan bu güzel otomobil bakalım piyasadaki yerini daha ne kadar süreyle aynı ölçüde koruyabilecek.